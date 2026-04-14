SUA a extins până în 29 octombrie termenul pentru vânzarea benzinăriilor din străinătate ale Lukoil

Administraţia Trump a extins până în 29 octombrie termenul limită pentru ca Lukoil să-şi vândă benzinăriile din străinătate, conform unui comunicat postat marţi pe site-ul Trezoreriei SUA, informează Agerpres.

Lukoil are aproximativ 2.000 de benzinării în Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, America de Nord şi de Sud. Lukoil este unul din principalii comercianţi cu amănuntul de carburanţi din Republica Moldova şi Bulgaria şi operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităţilor sancţionate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potenţialilor cumpărători pentru activele internaţionale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.

De asemenea, Trezoreria SUA a emis o licenţă care permite anumite tranzacţii cu rafinăriile Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftohim Burgas JSC.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniţi din orice vânzare a activelor Lukoil vor trebui plasaţi într-un cont aflat sub jurisdicţia SUA, fondurile urmând să fie îngheţate până la ridicarea sancţiunilor împotriva Lukoil.

Pierderile nete înregistrate anul trecut de Lukoil, calculate conform standardelor financiare internaţionale, s-au ridicat la 1.059 miliarde de ruble (12,386 miliarde de dolari) din cauza sancţiunilor impuse de administraţia Trump.

Este vorba de o diferenţă colosală faţă de rezultatele din 2024, când compania petrolieră rusească a închis anul cu un profit net de 851,5 miliarde de ruble (9,959 miliarde de dolari).

Veniturile Lukoil au scăzut anul trecut până la 3.767 miliarde de ruble (44,057 miliarde de dolari), de la 4.420 miliarde de ruble (51,695 miliarde de dolari) în 2024.

Schimbarea dinamicii s-a datorat sancţiunilor americane împotriva marilor companii petroliere ruse, care obligă Lukoil să îşi vândă activele din străinătate.