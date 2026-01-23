SUA au părăsit OMS, lăsând o datorie neplătită de 260 de milioane de dolari

La un an după ce preşedintele Donald Trump a ordonat SUA să se retragă din Organizaţia Mondială a Sănătăţii, procesul a fost finalizat oficial joi, potrivit Bloomberg.

SUA au lăsat în urmă o datorie neplătită de aproximativ 260 de milioane de dolari americani, a relatat sursa citată, care a menţionat că toată finanţarea către agenţia de sănătate a fost sistată, iar persoanele care lucrau cu OMS au fost rechemate din toate birourile şi sediul central al acesteia, a anunţat joi Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane (HHS); de asemenea, SUA au încetat orice participare la organismele de conducere şi grupurile de lucru sponsorizate de OMS.

Trump a semnat ordinul de retragere din OMS în prima zi a celui de-al doilea mandat, acuzând-o de gestionarea greşită a pandemiei de Covid-19, de neadoptarea reformelor şi de lipsă de independenţă faţă de „influenţa politică necorespunzătoare”, a informat Bloomberg.

Organizaţia ar putea susţine că SUA sunt încă membre - deşi inactive - cu factura sa restantă, a mai relatat sursa amintită.