SUA condamnă atacurile Rusiei asupra Kievului, după un val de bombardamente care a ucis 18 civili

A.B.
Internaţional / 28 august, 21:03

SUA condamnă atacurile Rusiei asupra Kievului, după un val de bombardamente care a ucis 18 civili

Statele Unite au reacţionat, prin emisarul special pentru pacea în Ucraina, Keith Kellogg, la atacurile aeriene lansate de Rusia asupra Kievului, soldate cu cel puţin 18 morţi, inclusiv patru copii, potrivit The Guardian, care transmite cele ce urmează.

Kellogg a catalogat bombardamentele drept „scandaloase” şi a subliniat că ţintele lovite „nu au fost soldaţi sau arme, ci zone rezidenţiale, trenuri civile, birourile delegaţiei UE şi ale misiunii britanice, precum şi civili nevinovaţi”. Oficialul american a avertizat că astfel de atacuri „pun în pericol pacea pe care preşedintele Donald Trump o urmăreşte”.

Până în prezent, liderul de la Casa Albă nu a avut o reacţie publică la evenimente.

Atacurile de amploare au vizat miercuri noapte capitala ucraineană şi alte regiuni îndepărtate de linia frontului, fiind folosite drone Shahed, drone-capcană, rachete de croazieră şi rachete balistice Kinjal. Printre clădirile afectate se numără sediile delegaţiei Uniunii Europene şi British Council din Kiev, conform sursei citate.

Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că zeci de drone au survolat regiunile centrale şi sudice, iar exploziile au continuat până în dimineaţa zilei de joi, când noi valuri de rachete au lovit capitala.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.08.2025, 21:26)

    nu se auzise ca Zelenski facuse pace, poate ne a scapat noua si razboiul se terminase

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Actualitate

adb