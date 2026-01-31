SUA "nu vor tolera" acţiuni riscante ale Iranului în Strâmtoarea Ormuz

SUA au avertizat vineri Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) că "nu vor tolera acţiuni riscante" în Strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul a anunţat un exerciţiu naval de două zile cu muniţie reală în această zonă, potrivit dpa.

Forţele militare ale SUA nu vor tolera manevre "riscante", cum ar fi survoluri deasupra navelor de război americane, inclusiv apropierea vedetelor rapide iraniene pe o traiectorie de coliziune cu navele americane, a declarat Centcom, comandamentul regional al SUA responsabil pentru Orientul Mijlociu, scrie dpa.

"Orice comportament nesigur şi neprofesionist în apropierea forţelor americane, a partenerilor regionali sau a navelor comerciale creşte riscurile de coliziune, escaladare şi destabilizare", a adăugat Centcom, potrivit dpa.

"Armata SUA are cea mai bine antrenată şi letală forţă din lume şi va continua să opereze la cel mai înalt nivel de profesionalism, respectând normele internaţionale. IRGC-ul iranian trebuie să facă acelaşi lucru", se mai spune în comunicatul Centcom, citat de dpa.

Exerciţiul planificat de iranieni şi care urmează să înceapă duminică, în timpul căruia se va trage cu muniţie reală, nu trebuie să afecteze libertatea navigaţiei şi transportul maritim comercial internaţional în această strâmtoare importantă, susţine armata americană, conform dpa.

Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă cu o lăţime de 55 de kilometri între Iran şi Oman, este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru exportul de petrol, relatează dpa.

IRGC - armata de elită a regimului de la Teheran - se subordonează direct ayatollahului Ali Khamenei, potrivit dpa.

Exerciţiile preconizate intervin într-un moment în care situaţia dintre SUA şi Iran este deja foarte tensionată, notează dpa.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat recent de mai multe ori Teheranul cu lovituri militare, inclusiv în legătură cu represiunea violentă a recentelor proteste din Iran, scrie dpa.

Iranul trebuie să accepte o "înţelegere", a cerut Trump, adăugând că aceasta ar trebui să implice, printre altele, încetarea programului nuclear iranian, conform dpa.

Portavionul Abraham Lincoln şi alte mijloace militare americane au fost recent dislocate în Orientul Mijlociu, relatează dpa.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat vineri că ţara sa este pregătită pentru negocieri "corecte şi echitabile", dar a respins cererile principale ale lui Trump, potrivit dpa.

Strategiile de apărare şi sistemele de rachete nu vor face niciodată subiectul negocierilor, a explicat Araghchi, scrie dpa.

Iranul îşi va menţine capacităţile şi chiar le va extinde, dacă va fi necesar, a afirmat şeful diplomaţiei iraniene, avertizând SUA că un conflict militar ar putea depăşi de data aceasta cadrul unui război bilateral, conform dpa.

În iunie trecut, armata americană a bombardat instalaţii nucleare din Iran, venind în sprijinul atacurilor israeliene, notează dpa.