"Sunt nevinovat”, spune fostul medic al lui Maradona

Fostul medic al lui Diego Maradona, starul argentinian decedat în 2020, a declarat că „regretă profund moartea acestuia”, afirmându-şi în acelaşi timp nevinovăţia la procesul privind moartea fostului fotbalist, relatează AFP.

„Sunt nevinovat”, a declarat joi fostul medic personal al lui Diego Maradona, în cadrul procesului în care sunt judecaţi şapte membri ai echipei medicale cu privire la circumstanţele morţii, în 2020, a vedetei argentiniene.

„Vreau să spun că sunt nevinovat şi că regret profund moartea lui”, a declarat Leopoldo Luque, neurochirurg, unul dintre principalii acuzaţi din grupul de profesionişti din domeniul sănătăţii judecaţi din nou la San Isidro (în apropiere de Buenos Aires) începând de marţi, la zece luni după un prim proces ratat.

Aceşti şapte profesionişti din domeniul medical (medic, psihiatru, psiholog, asistenţi medicali) sunt judecaţi pentru «omor cu intenţie eventuală », adică pentru neglijenţe comise cu conştiinţa faptului că acestea pot duce la deces. Toţi neagă orice responsabilitate în moartea lui Maradona. Ei riscă pedepse cu închisoarea între 8 şi 25 de ani.