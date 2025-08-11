Superliga: Surpriză la Bucureşti, FCSB - Unirea Slobozia 0-1

Echipa Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă, potrivit news.ro.

Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au contnuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 35. Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti. Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12.

FCSB: Zima - V. Creţu, Ngezana, Graovac, Kiki - Şut (Miculescu 68), Lixandru (Cisotti 46) - M. Toma (Al. Stoian 68), Politic (Bîrligea 46), Oct. Popescu (Edjouma 56) - Fl. Tănase. ANTRENOR: Elias Charalambous

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu - Ibrian, Al. Dinu, Antoche, Dragu - Coadă (Ed. Florescu 46), Vl. Pop, Purece (Aganovic 60) - Bărbuţ (Safronov 79), Afalna (Ahmed Said 59), Rotund (Dulcea 74). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

Cartonaşe galbene: Fl. Tănase 76, Kiki 90+3 / D. Rusu 75, A. Said 79

Arbitri: Adrian Cojocaru - Ovidiu Artene, Florin Vişan

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Alexandru Filip