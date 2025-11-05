Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Supertree Workspaces & More: Companiile româneşti nu mai improvizează - caută restructurare

A.B.
5 noiembrie, 15:54

Supertree Workspaces & More: Companiile româneşti nu mai improvizează - caută restructurare

Într-un context fiscal şi economic tensionat, marcat de creşteri de taxe, costuri operaţionale ridicate şi reguli stricte de conformare, companiile din România îşi schimbă radical priorităţile, potrivit unei analize realizate de Supertree Workspaces & More, ecosistem de coworking şi consultanţă fondat de Adeco Advisory.

Dacă în anii anteriori multe firme improvizau pentru a supravieţui, acum ele caută stabilitate, planuri de restructurare, claritate financiară şi cash-flow sănătos. Cererea pentru servicii de consultanţă fiscală, juridică şi financiară a crescut de aproape trei ori în a doua jumătate a anului, arată analiza.

„Ne aflăm într-unul dintre cele mai complexe contexte de reglementare pe care România le-a avut în ultimii ani. Modificările fiscale continue - de la majorarea TVA-ului şi revizuirea impozitului pe dividende, până la reintroducerea taxei pe construcţii şi aplicarea impozitului minim global OECD - au transformat planificarea financiară într-o ţintă mereu în mişcare. Multe companii resimt direct instabilitatea bugetară şi presiunea pe marje”, afirmă Gianina Crăciun, CEO & Fondator Supertree Workspaces & More şi Managing Partner Adeco Advisory.

Firmele apelează tot mai des la servicii executive fracţionale, precum CFO, COO sau CMO part-time, analize de cash-flow, planuri de reorganizare şi sprinturi de intrare pe pieţe noi, pentru a se adapta schimbărilor legislative şi condiţiilor mai stricte de creditare.

„Antreprenorii nu mai vor să improvizeze, ci să construiască pe baze solide - cu venituri sustenabile, cheltuieli controlate şi o strategie coerentă. În acelaşi timp, vedem o creştere a cererii pentru consultanţă integrată şi soluţii flexibile, care combină suport fiscal, juridic şi operaţional cu spaţii de lucru şi networking strategic”, adaugă Gianina Crăciun.

Potrivit Supertree, companiile străine - în special din Italia, Germania, Franţa, Polonia şi Turcia, din sectoare precum tehnologie, energie verde, BPO şi logistică - văd România ca pe un hub regional competitiv, datorită costurilor reduse şi forţei de muncă bilingve. În schimb, firmele româneşti caută structurare, guvernanţă corporativă şi transparenţă financiară, pentru atragerea de investiţii şi trecerea de la statutul de microîntreprindere la companie scalabilă.

Pe fondul volatilităţii fiscale şi al creşterii TVA-ului şi contribuţiilor, multe companii se confruntă cu presiune pe marje şi restricţii bugetare. Lipsa resurselor interne obligă liderii să amâne investiţii, să reducă angajările sau să restructureze operaţiunile. În acelaşi timp, presiunea inflaţionistă şi competiţia pentru talente fac dificilă menţinerea profitabilităţii.

„Am observat că firmele nu mai au nevoie doar de consultanţă punctuală, ci de un ecosistem complet, care să le susţină pe toate planurile - de la spaţiu de lucru, la suport fiscal şi operaţional. Supertree a fost creat tocmai pentru a oferi acest concept 360°, care ajută companiile să rămână stabile, dar şi să crească inteligent şi strategic”, subliniază Gianina Crăciun.

Pe termen lung, transformarea digitală, inovaţia şi integrarea inteligenţei artificiale devin priorităţi pentru firmele care vor să se menţină competitive. Conceptul de Industry 5.0, ce îmbină tehnologia cu creativitatea umană, alături de standardele ESG şi CSR, conturează noua direcţie a mediului de afaceri.

Într-un climat economic volatil, flexibilitatea, agilitatea şi adaptarea inteligentă la schimbare vor face diferenţa între companiile care reuşesc şi cele care rămân în urmă - arată concluziile Supertree Workspaces & More.

