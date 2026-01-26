Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Surse: L'Occitane vrea să revină pe bursă, la doi ani după delistare

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 26 ianuarie, 18:51

Surse: L'Occitane vrea să revină pe bursă, la doi ani după delistare

Lanţul francez de produse pentru îngrijirea pielii L'Occitane Group se apropie din nou de piaţa bursieră, angajând băncile JP Morgan Chase & Co. şi Morgan Stanley pentru evaluarea unei posibile oferte publice iniţiale (IPO) în Statele Unite, potrivit unor surse citate de Bloomberg, informează modaes.com.

Operaţiunea, care ar urma să aibă loc în acest an, ar reprezenta revenirea pe piaţa bursieră a L'Occitane, companie care a fost delistată în 2024, când Reinold Geiger şi un grup de investitori (inclusiv Blackstone), au preluat controlul grupului de cosmetice. Sursele menţionează că discuţiile sunt încă în curs de desfăşurare, iar momentul unei eventuale listări se poate schimba.

Compania franceză a fost delistată după mai bine de două decenii în care a fost prezentă la Bursa din Hong Kong, o mişcare care a evaluat compania la 6 miliarde de euro.

Reprezentanţii L'Occitane, JPMorgan şi Morgan Stanley au refuzat să comenteze pe marginea unei posibile reveniri a companiei pe piaţa bursieră.

L'Occitane are o reţea de 3.000 de magazine în 90 de pieţe

Fondat în 1976, L'Occitane a devenit un grup de cosmetice care operează opt mărci, inclusiv brandul care dă numele său, dar şi altele, precum Sol de Janeiro, Melvita şi Elemis. Compania are acum peste 3.000 de magazine în 90 de pieţe.

Grupul de cosmetice a obţinut vânzări de 2,8 miliarde de euro în anul financiar 2025 (încheiat în martie 2025), în creştere cu 11,7% faţă de exerciţiul fiscal anterior, la un curs valutar constant. Cu aproape jumătate din aceste afaceri (46%), America este cea mai mare piaţă a companiei, urmată de Asia, cu 30% din total, Orientul Mijlociu şi Africa reprezentând restul. Compania a precizat, la momentul raportării: ”Anul fiscal 2025 a fost un an de cotitură pentru Grupul L'occitane, deoarece acesta a trecut în proprietate privată. Întrucât industria cosmeticelor premium trece prin schimbări profunde, privatizarea a fost o evoluţie naturală pentru Grup, permiţându-ne să ne concentrăm asupra scopului nostru, valorilor fundamentale şi creşterii durabile. Grupul începe noul an financiar cu un optimism prudent, pe măsură ce navigăm într-un mediu macroeconomic incert şi volatil. În calitate de grup global cu un portofoliu diversificat de mărci de produse cosmetice premium, suntem mai rezistenţi la presiunile specifice mărcilor sau regiunilor”.

În februarie anul trecut, L'Occitane şi-a reînnoit echipa de management prin cooptarea lui Didier Lalance în funcţia de CEO. Lalance, care are o lungă experienţă în companii precum Lacoste şi Kering, a preluat funcţia de la Laurent Marteau.

