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Surse politice: PSD îl propune în unanimitate pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier

L.B.
Politică / 24 iunie, 13:23

Surse politice: PSD îl propune în unanimitate pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier

Conducerea PSD a votat miercuri în unanimitate ca preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, să fie propunerea social-democraţilor pentru funcţia de prim-ministru, în varianta unui guvern minoritar PSD, au declarat surse politice, conform News.ro.

Cu o zi în urmă, la consultările de la Cotroceni, Grindeanu anunţase că PSD este gata să îşi asume guvernarea, inclusiv funcţia de premier, potrivit aceleiaşi surse. El a precizat atunci că PSD nu susţine un guvern cu AUR şi că şi-ar dori ca toate jocurile politice pentru menţinerea unor persoane în funcţii să se fi epuizat, astfel încât toate partidele să dea dovadă de bună-credinţă, conform sursei citate.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat după consultările de la Cotroceni că liberalii consideră drept formulă realistă un guvern investit pe baza unui pact pentru România, valabil până la sfârşitul anului, pe care forţele politice să îl semneze, potrivit aceleiaşi surse. Bolojan a precizat că PNL se angajează să voteze fie un guvern minoritar PSD, fie unul în jurul PNL-USR-UDMR, conform aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 14:01)

    Este o varianta cu risc mare pentru presedinte.

    Daca Grindeanu esueaza, vine gruparea Olguta-Manda- Stanescu (adica hotii si comunistii feroce, mai nocivi decat auristii), se formeaza polul PSD-AURul lui Simion si presedintele pleaca acasa.

    Itele sunt incurcate rau si numai o curatanie de tip PNL in AUR si PSD le mai poate separa. Ce este hotie, pro sistem, golaneala, viclenie, combinatii in stanga, ce este pro reforma, decenta, cinste, echilibru si onoare, in dreapta. Asa stim clar cu cine votam. Acum, fiind amestecate, votam cu unii si de fapt castiga altii (ca la PNL, de pilda, cand s-a votat cu Bolojan si era sa castige PSDul prin sobolanii sistemului infiltrati acolo). 

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