Taifunul Podul a lovit sudul Taiwanului

Taifunul Podul a lovit, miercuri, coasta sud-estică slab populată a Taiwanului, cu rafale de vânt de până la 191 km/h, în timp ce o mare parte din sudul şi estul insulei a fost închisă şi sute de zboruri au fost anulate, potrivit news.ro.

Taiwanul este lovit în mod regulat de taifunuri, în general de-a lungul coastei sale muntoase de est, care se învecinează cu Pacificul.

Taifunul Podul, de intensitate medie, cu rafale de vânt de până la 191 km/h (118 mph), se îndrepta spre oraşul Taitung din sud-est, intensificându-se, şi se preconiza că va ajunge pe uscat în apropiere miercuri după-amiază, au declarat oficialii meteorologici.

”Se aşteaptă vânturi distructive din cauza taifunului. Adăpostiţi-vă cât mai repede posibil”, se arăta într-un mesaj de alertă trimis, miercuri dimineaţă, utilizatorilor de telefoane mobile din anumite zone ale oraşului Taitung.

Alerta avertiza populaţia că în următoarele ore se aşteaptă rafale de vânt de peste 150 km/h (93 mph).

Nouă oraşe şi judeţe au anunţat suspendarea activităţii şi a cursurilor şcolare pentru miercuri, inclusiv metropolele Kaohsiung şi Tainan din sudul ţării. În capitala Taipei, sediul pieţelor financiare din Taiwan, nu s-au înregistrat efecte.

Autorităţile lucrează, de asemenea, la evacuarea persoanelor ale căror case au fost avariate de un taifun din iulie, care a adus vânturi record şi a avariat reţeaua electrică într-un atac direct rar asupra coastei de vest a Taiwanului.

Guvernul a declarat că peste 5.500 de persoane au fost evacuate înainte de sosirea taifunului.

Toate zborurile interne au fost anulate miercuri - 252 în total - în timp ce 129 de zboruri internaţionale au fost, de asemenea, anulate, a declarat Ministerul Transporturilor.

Cele două principale companii aeriene internaţionale din Taiwan, China Airlines şi EVA Air, au declarat că anulările lor s-au concentrat pe rutele din Kaohsiung, unele zboruri de pe principalul aeroport internaţional al insulei, Taoyuan, fiind, de asemenea, oprite.

După ce a atins uscatul, se aşteaptă ca furtuna să lovească coasta de vest a Taiwanului, mult mai dens populată, înainte de a se îndrepta spre provincia Fujian din sudul Chinei, la sfârşitul acestei săptămâni.

Administraţia Centrală de Meteorologie a anunţat că în următoarele zile sunt prevăzute precipitaţii de până la 600 mm (24 inci) în zonele montane din sud.

În unele zone din sud, în această lună a căzut într-o singură săptămână cantitatea de precipitaţii corespunzătoare unui an întreg, provocând alunecări de teren şi inundaţii pe scară largă, soldate cu patru victime.