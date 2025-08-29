Ţara noastră aliniată la tendinţa internaţională a declaraţiilor de TVA precompletate

Sistemul declaraţiilor de TVA precompletate câştigă tot mai mult teren la nivel global, fiind deja implementat în state din Europa, America Latină, Asia şi Africa, potrivit unei analize realizate de EY România.

În UE, Franţa, Grecia, Ungaria, Italia, Portugalia şi Spania utilizează modele de declaraţii de TVA precompletate pe baza datelor colectate prin facturare electronică, sisteme online de contabilitate sau platforme guvernamentale. Exemple similare există şi în afara Europei - în Albania, Chile, India, Indonezia, Kenya şi Mexic.

În România, Decontul Precompletat e-TVA a fost introdus începând cu august 2024, pentru operaţiuni efectuate de la 1 iulie 2024. Acesta se bazează pe informaţii din sistemele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-case de marcat, declaraţiile 390 şi 394, precum şi datele vamale privind importurile şi exporturile.

În cazul unor diferenţe semnificative de TVA (peste 5.000 lei şi 20%) între valorile raportate de contribuabili şi cele generate automat, ANAF transmite notificări de conformare. Din iulie 2025, firmele sunt obligate să răspundă acestor notificări în termen de 20 de zile, altfel riscând sancţiuni contravenţionale şi chiar declanşarea unei inspecţii fiscale.

„Tendinţa globală arată că, pe măsură ce autorităţile fiscale acumulează tot mai multe date digitale, precompletarea declaraţiilor fiscale va deveni o practică tot mai răspândită”, subliniază analiza semnată de Costin Manta, Partener EY România.