Ţara noastră se află printre statele UE cu cele mai multe persoane care nu primesc îngrijiri stomatologice

Un procent de 6,3% dintre persoanele de peste 16 ani din Uniunea Europeană care aveau nevoie de tratamente stomatologice nu le-au primit anul trecut din motive financiare, din cauza listelor de aşteptare sau a distanţei până la furnizori, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Cele mai mari ponderi ale persoanelor care nu au beneficiat de îngrijiri stomatologice s-au înregistrat în Grecia (27,1%), Letonia (16,5%) şi ţara noastră (16,2%). La polul opus se află Malta (0,4%), Germania (0,9%) şi Croaţia (1,1%).

Diferenţele sunt semnificative între persoanele aflate în risc de sărăcie şi restul populaţiei: 13,7% dintre cei vulnerabili nu au primit tratamente stomatologice necesare, faţă de 5,1% în cazul celor care nu sunt în această categorie.

România are cel mai mare decalaj din UE: 43,5% dintre persoanele în risc de sărăcie nu au beneficiat de îngrijiri, comparativ cu 12,6% în rândul celorlalţi - o diferenţă de 30,9 puncte procentuale. Alte state cu discrepanţe mari sunt Grecia (30,1 p.p.), Letonia (24,5 p.p.) şi Portugalia (20,5 p.p.).

În schimb, Germania (1,3 p.p.), Malta (1,5 p.p.) şi Polonia (1,7 p.p.) înregistrează cele mai mici diferenţe între cele două grupuri.