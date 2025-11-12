Târgul de Turism al României revine la ROMEXPO cu oferte exclusive şi experienţe imersive

ROMEXPO anunţă că ediţia de toamnă 2025 a Târgului de Turism al României se va desfăşura între 20 şi 23 noiembrie, în Pavilionul B2, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Evenimentul reuneşte agenţii de turism, touroperatori, hoteluri, platforme de rezervări, companii de transport şi destinaţii turistice din ţară şi din străinătate, într-un format dedicat atât publicului larg, cât şi profesioniştilor din industrie.

Organizatorii promit oferte exclusive, pachete early booking şi propuneri de circuite tematice pentru vacanţele din 2025-2026. Vizitatorii pot discuta direct cu agenţii şi touroperatorii, pot compara oferte şi ajusta bugete în funcţie de nevoile personale.

Printre noutăţile ediţiei se numără „Herculane Stories”, primul muzeu virtual din România dedicat unei staţiuni turistice. Proiectul îmbină patrimoniul balnear al staţiunii Băile Herculane cu tehnologiile digitale, oferind o experienţă interactivă şi imersivă prin imagini de arhivă, interviuri şi reconstrucţii 3D.

Pentru profesionişti, Scena de Networking rămâne punctul central al discuţiilor despre tendinţele din turism, digitalizare, sustenabilitate şi comportamentul de consum. Vor avea loc workshopuri aplicate, prezentări şi întâlniri B2B.

„Târgul de Turism al României este mai mult decât un loc în care se prezintă oferte - este un spaţiu în care se construiesc relaţii, se testează idei şi se ia pulsul pieţei. Ne dorim ca vizitatorii să plece de la ROMEXPO cu claritate în alegeri şi încredere în partenerii cu care călătoresc”, a declarat Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.

Ediţia de toamnă a TTR 2025 îşi propune să ofere o experienţă completă pentru vizitatori - de la informaţii şi inspiraţie până la posibilitatea de a accesa sute de oferte într-un singur loc, într-un format care combină interacţiunea umană cu avantajele digitale.