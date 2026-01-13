Ţările avansate şi emergente mari vor domina clasamentul economiilor lumii şi în 2026

English Version

Economia globală este estimată să ajungă la 123,6 trilioane de dolari în 2026, pe măsură ce ţările se redresează după şocurile recente şi se adaptează la ratele dobânzilor ridicate, potrivit visualcapitalist.com, care prezintă clasamentul celor mai mari 50 de economii ale lumii după PIB-ul nominal estimat pentru anul curent, în baza datelor din raportul referitor la Perspectivele Economice Mondiale publicat de Fondul Monetar Internaţional (FMI) în octombrie 2025.

Conform sursei, unele economii urcă în clasament prin creştere rapidă, însă puterea economică aparţine, în continuare, ţărilor avansate şi emergente mari.

• SUA continuă să fie lider

Statele Unite ale Americii (SUA) îşi menţin poziţia de cea mai mare economie din lume, cu un PIB estimat de 31,8 trilioane de dolari în 2026, mai mult decât următoarele două ţări la un loc, notează sursa citată. În ciuda schimbărilor recente în politica comercială, PIB-ul real al SUA este proiectat să crească cu 2,1% în 2026, faţă de un avans de 2% în 2025. Economia SUA a crescut cu aproximativ 70% în ultimii 25 de ani, în termeni ajustaţi la inflaţie. Pe bază anuală, rata medie de creştere a fost de 2,1%, a treia cea mai rapidă dintre cele mai mari zece economii din prezent, conform FMI.

China se clasează pe locul al doilea, cu 20,7 trilioane de dolari, reflectând o creştere mai lentă, dar totuşi substanţială, pe măsură ce se îndreaptă către o producţie avansată, promovând în acelaşi timp sustenabilitatea datoriilor şi confruntându-se cu populaţia îmbătrânită.

În Europa, Germania (5,328 trilioane de dolari) rămâne cea mai mare economie, alături de Marea Britanie (4,266 trilioane de dolari), Franţa (3.559 trilioane de dolari) şi Italia (2.702 trilioane de dolari), care se numără printre cele mai importante zece economii ale lumii. Aceste ţări se numără, de asemenea, printre cele mai bogate economii din lume după PIB pe cap de locuitor.

• Economiile emergente urcă în clasament

Multe pieţe emergente continuă să câştige pondere economică în 2026. Economia Indiei este proiectată să ajungă la 4,5 trilioane de dolari, ceea ce o face a patra cea mai mare economie din lume după PIB. PIB-ul real al Indiei este estimat să crească cel mai rapid dintre principalele economii emergente, cu 6,2%, impulsionat de cererea internă puternică şi de creşterea capacităţii de producţie.

Între timp, se preconizează că ţări precum Vietnam, Bangladesh şi Filipine vor depăşi pragul de 500 de miliarde de dolari în PIB, pe măsură ce se integrează din ce în ce mai mult în lanţurile de aprovizionare globale.

• FMI şi-a îmbunătăţit previziunile de creştere a economiei mondiale în 2025

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în creştere, în luna octombrie, estimările privind creşterea economiei mondiale în 2025, până la 3,2%, de la 3% - cât prognoza în iulie şi 2,8% - cât era avansul indicat în aprilie, conform Reuters. Dar, instituţia financiară internaţională a avertizat că extinderea tensiunilor comerciale dintre SUA şi China ar putea afecta semnificativ PIB-ul global, chiar dacă şocul taxelor vamale şi condiţiile financiare au avut un impact mai slab decât cel aşteptat.

Recentele acorduri comerciale între Statele Unite şi unele economii majore au evitat cele mai grave efecte ale măsurilor de retorsiune, ceea ce a determinat FMI să îmbunătăţească previziunile economice din 2025, pentru a doua oară din aprilie.

În 2026, economia mondială ar urma să înregistreze o expansiune de 3,1%, un nivel similar cu cel previzionat de FMI în iulie.