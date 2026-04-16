TAROM, potrivit Digi24 : Scumpirea kerosenului pune presiune pe tarifele biletelor de avion

A.G.
Companii / 16 aprilie, 20:32

Directorul general al TAROM, Bogdan Costaş, a declarat, într-o intervenţie la Digi24, că România nu se confruntă în prezent cu o criză de combustibil pentru aviaţie, însă majorarea preţurilor la kerosen ar putea duce la scumpirea biletelor de avion în perioada următoare.

Declaraţiile vin în contextul avertismentelor formulate de Agenţia Internaţională pentru Energie, care a semnalat riscul apariţiei unor probleme de aprovizionare în Europa, în cazul în care blocajul din Strâmtoarea Ormuz persistă pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu, conform Digi24.

Bogdan Costaş a subliniat că este necesară o diferenţiere între riscurile la nivel european şi situaţia concretă din România, arată Digi24.

Acesta a precizat că, la nivelul aeroportului Otopeni, nu există semnale privind o lipsă de combustibil, furnizorii indicând că stocurile sunt suficiente şi că aprovizionarea se desfăşoară în mod constant, potrivit sursei citate.

În acelaşi timp, oficialul a invocat şi poziţia Comisiei Europene, care a transmis că nu există, în prezent, o penurie de combustibil de aviaţie la nivelul Uniunii Europene, deşi persistă îngrijorări privind evoluţiile viitoare ale aprovizionării, conform Digi24.

Bogdan Costaş a explicat că principala problemă pentru operatorii aerieni nu este disponibilitatea carburantului, ci costul acestuia, arată Digi24.

Preţul combustibilului de aviaţie este influenţat de cotaţiile internaţionale ale petrolului şi de contextul geopolitic, nu de furnizorii locali, ceea ce determină variaţii semnificative ale costurilor pentru companii, potrivit Digi24.

Potrivit acestuia, creşterea accelerată a preţului kerosenului începe să se reflecte în costurile operaţionale ale companiilor aeriene şi, implicit, în preţul final al biletelor, conform sursei citate.

Directorul TAROM a arătat că, de la 1 martie, preţul kerosenului a crescut cu aproximativ 77%, ceea ce a pus presiune pe bugetele operatorilor aerieni, arată Digi24.

Deşi pe termen scurt aceste costuri au fost absorbite, continuarea trendului de scumpire determină transferul unei părţi din aceste cheltuieli către pasageri, potrivit Digi24.

În aceste condiţii, preţul biletelor de avion ar putea creşte, în medie, cu aproximativ 20% în sezonul de vară, în funcţie de structura costurilor fiecărei companii şi de măsurile interne adoptate, conform Digi24.

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

