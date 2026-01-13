Teatrul Naţional de Operetă şi Musical a publicat calendarul evenimentelor pentru partea a doua a stagiunii 2025/2026

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” a publicat calendarul evenimentelor de repertoriu pentru partea a doua a stagiunii 2025/2026 (ianuarie-iunie).

Biletele se vor pune în vânzare cu două luni în avans faţă de data spectacolului. În acest moment sunt disponibile online pe www.ticketstore.ro şi la Casa de Bilete a Teatrului (Bulevardul Octavian Goga, nr. 1) biletele pentru evenimentele care se vor desfăşura în lunile ianuarie şi februarie 2026.

Stagiunea de repertoriu se reia pe 15 ianuarie, ora 19:00, de Ziua Culturii Naţionale, cu un dublu eveniment: opera rock Meşterul Manole, urmată de concertul Meşterii Rock (16 ianuarie, ora 19.00) în cadrul serilor Opereta Lounge. Nu este o alegere întâmplătoare ci o metaforă a istoriei din ultimii 75 de ani ai instituţiei care sărbătoreşte în anul 2026 un deceniu de la reînfiinţare.

Pentru Teatrul de Operetă, Ziua Culturii Naţionale marchează şi o altă aniversare - premiera naţională a operei rock Meşterul Manole având loc pe 15 ianuarie 2024. Punem astfel bazele unei tradiţii, de a organiza şi prezenta publicului, în fiecare an, pe această dată, evenimente dedicate obiceiurilor şi istoriei poporului român.