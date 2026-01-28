Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Technomax a inaugurat la Timişoara un showroom cu bucătărie echipată pentru evenimente culinare live

A.V.
Companii / 28 ianuarie, 13:40

Technomax a inaugurat la Timişoara un showroom cu bucătărie echipată pentru evenimente culinare live

Technomax, un business de familie cu peste opt ani de activitate pe piaţa locală, a inaugurat recent un nou showroom de 400 mp pe Calea Torontalului din Timişoara, un spaţiu dedicat electrocasnicelor premium şi experienţelor culinare live, anunţă un comunicat de presă transmis redacţiei.

Noul showroom a fost dotat cu o bucătărie complet funcţională, special concepută pentru evenimente culinare, demonstraţii live şi cooking show-uri, astfel încât clienţii să poată vedea, testa şi experimenta direct performanţa electrocasnicelor premium. Evenimentul de inaugurare a fost marcat de un show culinar susţinut de Chef Nicolai Tand. Invitaţii s-au bucurat de demonstraţii live, degustări şi surprize pregătite de echipă.

Technomax este o afacere de familie, construită de Natalia, Veaceslav şi fiul lor Vladislav, alături de Bogdan, cel mai mic membru al familiei. Povestea lor a pornit din pasiunea pentru electrocasnicele germane şi din convingerea că tehnologia de calitate nu este un lux, ci o investiţie în confortul zilnic.

”Pentru noi, Technomax este mai mult decât un business. Este o extensie a familiei noastre şi a valorilor în care credem: încredere, respect, transparenţă şi responsabilitate”, declară Vladislav Plotenco.

În noul showroom, clienţii au putut descoperi o selecţie de produse din gama premium de la branduri de top precum Siemens, Bosch, Neff, Aeg, Miele multe dintre ele fiind disponibile în exclusivitate pe piaţa din România.

Mai mult decât un simplu showroom de prezentare, Technomax pune la dispoziţie consultanţă personalizată şi oferă soluţii adaptate fiecărui spaţiu şi fiecărui stil de viaţă.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb