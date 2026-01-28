Technomax a inaugurat la Timişoara un showroom cu bucătărie echipată pentru evenimente culinare live

Technomax, un business de familie cu peste opt ani de activitate pe piaţa locală, a inaugurat recent un nou showroom de 400 mp pe Calea Torontalului din Timişoara, un spaţiu dedicat electrocasnicelor premium şi experienţelor culinare live, anunţă un comunicat de presă transmis redacţiei.

Noul showroom a fost dotat cu o bucătărie complet funcţională, special concepută pentru evenimente culinare, demonstraţii live şi cooking show-uri, astfel încât clienţii să poată vedea, testa şi experimenta direct performanţa electrocasnicelor premium. Evenimentul de inaugurare a fost marcat de un show culinar susţinut de Chef Nicolai Tand. Invitaţii s-au bucurat de demonstraţii live, degustări şi surprize pregătite de echipă.

Technomax este o afacere de familie, construită de Natalia, Veaceslav şi fiul lor Vladislav, alături de Bogdan, cel mai mic membru al familiei. Povestea lor a pornit din pasiunea pentru electrocasnicele germane şi din convingerea că tehnologia de calitate nu este un lux, ci o investiţie în confortul zilnic.

”Pentru noi, Technomax este mai mult decât un business. Este o extensie a familiei noastre şi a valorilor în care credem: încredere, respect, transparenţă şi responsabilitate”, declară Vladislav Plotenco.

În noul showroom, clienţii au putut descoperi o selecţie de produse din gama premium de la branduri de top precum Siemens, Bosch, Neff, Aeg, Miele multe dintre ele fiind disponibile în exclusivitate pe piaţa din România.

Mai mult decât un simplu showroom de prezentare, Technomax pune la dispoziţie consultanţă personalizată şi oferă soluţii adaptate fiecărui spaţiu şi fiecărui stil de viaţă.