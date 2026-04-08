Piaţa telefoanelor ieftine este în ascensiune în 2026 în România. Cei care doresc un telefon bun pentru social media, apeluri, multimedia şi mesaje aleg telefoanele care nu depăşesc preţul de 1000 de lei. Cei interesaţi pot găsi o varietate de telefoane accesibile pe site-uri de încredere precum eMAG, evomag, Altex şi Flanco. Telefoanele ieftine sunt populare în special printre cei interesaţi de o autonomie extinsă şi mai puţine funcţii moderne.

Telefoane ieftine: Topul vânzărilor în România

În top vânzări telefoane ieftine în România se află modelele de telefoane Samsung special gândite pentru utilizatorii cu buget mic. Oferă echilibru bun între performanţă, autonomie şi preţ modele precum Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A06 şi Samsung Galaxy A17 4G. Se bucură de popularitate şi Xiaomi Redmi A5 şi Motorola Moto G15, două smartphone-uri ieftine cu preţuri până în 600 de lei.

În topul vânzărilor în România la categoria telefoane ieftine se află:

Samsung Galaxy A16 preţ până în 600 de lei

Samsung Galaxy A16 este unul dintre cele bune telefoane din seria A de la Samsung. L-am putea define, totodată, ca un telefon ieftin, cu preţ accesibil, ecran Super AMOLED şi performanţe solide pentru categoria smartphone-urilor din care face parte.

- Procesor MediaTek Helio G99 Octa-Core: mai rapid decât alte telefoane ieftine entry-level

- Ecran Super AMOLED 6,7": asigură contrast puternic şi imagini vii, foarte bun pentru clipuri video şi multimedia

- Memorie şi stocare: 4 GB RAM + 128 GB: poate stoca mai multe aplicaţii şi fişiere local

-Cameră triplă 50 MP + 5 MP + 2 MP: opţiuni variate de fotografiere în modurile peisaj, portret, macro

- Baterie: capacitate generoasă de 5000 mAh, asigură timp lung de utilizare între încărcări

Samsung Galaxy A06 preţ până în 500 de lei

Samsung Galaxy A06 este un telefon de buget cu un preţ care nu depăşeşte 500 de lei. Îl găsim ca fiind un smartphone ieftin, dar foarte bine echilibrat, ideal pentru utilizatori care îşi doresc un telefon simplu, cu funcţii moderne.

- Procesor MediaTek Helio G85 Octa-Core: oferă performanţă, fluiditate în utilizare de zi cu zi, fără întârzieri majore

- Ecran PLS LCD de 6,7": diagonală mare pentru browsing, videoclipuri şi aplicaţii

- Memorie şi stocare 4 GB RAM + 64 GB: spaţiu suficient pentru aplicaţiile esenţiale, fotografii, videoclipuri

- Cameră principală duală 50 MP + 2 MP: fotografii clare în condiţii normale de lumină

- Conectivitate: 4G + Dual SIM apeluri, mesaje şi internet mobil fără probleme

Samsung Galaxy A17 4G preţ până în 1100 de ei

Printre cele mai bune telefoane ieftine vândute în România se numără şi Samsung Galaxy A17 4G preţ până în 1100 de ei. Spre deosebire de alte smartphone-uri din segmentul de buget, Samsung Galaxy A17 4G vine cu autonomie extinsă şi funcţii utile pentru utilizare zilnică.

- Procesor MediaTek Helio G99 Octa-Core: accentul cade pe multitasking şi fluiditate

- Ecran Super AMOLED 6,7": vizibilitate mult mai bună, un telefon orientat spre utilizare zilnică şi utilizare media, filme şi browsing

- Memorie şi stocare 4 GB RAM + 128 GB: suficient spaţiu pentru a stoca fişiere multimedia şi a descărca aplicaţiile favorite

- Cameră triplă 50 MP + 5 MP + 2 MP: rezultate decente chiar şi la fotografierea scenelor urbane

- Baterie 5000 mAh şi autonomie extinsă: rezistă până la o zi plină de utilizare intensă

Motorola Moto G15 preţ până în 800 de lei

Disponibil inclusiv în varianta cu 512GB SSD, Motorola Moto G15 se remarcă pe piaţa din România la categoria telefoane ieftine, doar că puţin peste media. Dacă modelele de telefoane Samsung amintite anterior au preţuri mai mici, acest telefon Motorola este destinat celor care vor performanţe solide, dar au buget redus de până în 800 de lei.

- Procesor MediaTek Helio G81 Octa-Core: bun pentru aplicaţii uzuale şi multitasking moderat

- Ecran IPS LCD 6,72": diagonală confortabilă pentru browsing şi filme

- Memorie şi spaţiu de stocare 8 GB RAM + 128 GB: un telefon excelent pentru multitasking şi stocare generoasă

- Cameră Duală 50 MP + 5 MP: fotografii clare în majoritatea situaţiilor, în diferite intensităţi ale luminii

- Conectivitate 4G + Dual SIM: simplu şi fiabil pentru apeluri şi internet mobil

Xiaomi Redmi A5 preţ până în 500 de lei

La categoria telefoane ieftine preţ sub 500 de lei se încadrează Xiaomi Redmi A5. Acesta este un telefon cu o interfaţă intuitivă, potrivit în special pentru utilizare zilnică, de preferat nu foarte intensă.

- Procesor Unisoc T7250 Octa-Core: performanţă suficientă pentru navigare, apeluri telefonice, social media şi aplicaţii de bază

- Ecran IPS LCD 6,88": display generos, spaţiu de vizualizare mare pentru conţinut multimedia

- Memorie şi stocare 3 GB RAM + 64 GB: potrivit pentru aplicaţiile pe care le foloseşte un utilizator obişnuit zi de zi şi stocare modestă

- Cameră: 32 MP principală + 8 MP cameră selfie: calitatea fotografiilor este bună în lumină naturală, însă scade odată cu cantitatea de lumină

- Baterie şi autonomie: baterie 5200 mAh, autonomie mult mai bună decât cea oferită de oricare dintre modelele de telefoane ieftine prezentate mai sus, în special în utilizare zilnică moderată

Telefoane ieftine preţ şi disponibilitate în România

Când vine vorba de telefoane ieftine în România, majoritatea modelelor din topul vânzărilor sunt disponibile în stoc magazine evomag, dar şi pe alte platforme de renume.

Pe evoMAG, telefoanele ieftine de bază au preţuri de pornire de la 400 de lei. Modelele cu specificaţii solide ajung să coste undeva la 1000 de lei, preţul reflectând ecranele mai generoase, spaţiul de stocare mai generos sau alte funcţii suplimentare.

Întrebări frecvente despre telefoane ieftine

Sunt camerele telefoanelor ieftine bune?

Modelele cu rezoluţii de 50 MP sau 32 MP surprind detalii clare în lumină naturală, dar performanţa fotografică în lumină slabă poate fi mai modestă.

Cât de bună este autonomia unui telefon ieftin?

Foarte bună. Telefoanele ieftine cu baterii mari pot susţine cu lejeritate o zi întreagă de utilizare moderată.

Merită un telefon ieftin cu 8 GB RAM?

Da, mai mult RAM însemnând multitasking mai fluid şi o experienţă de utilizare generală mai confortabilă.

Care sunt cele mai bune branduri de telefoane ieftine în 2026?

Cele mai bune branduri de telefoane ieftine în 2026 sunt Samsung cu seria A de telefoane, Xiaomi Redmi şi Motorola Moto.

