Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Temerile majore ale miliardarilor în 2026: comerţul şi geopolitica

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 28 ianuarie

Temerile majore ale miliardarilor în 2026: comerţul şi geopolitica

English Version

Tensiunile comerciale, geopolitica şi incertitudinea politică se află în fruntea listei riscurilor care îi îngrijorează pe miliardari în 2026, conform unui sondaj realizat de banca elveţiană UBS, citat de visualcapitalist.com. Sursa menţionată, care aduce în atenţie factorii cu cel mai mare impact negativ asupra pieţei globale, în următoarele 12 luni, în opinia miliardarilor, notează că preocupările regionale variază, tarifele comerciale dominând clasamentul temerilor în Asia-Pacific, iar inflaţia şi conflictele - în America.

Tarifele comerciale domină îngrijorările

Tarifele comerciale se clasează pe primul loc în clasamentul general, fiind menţionate de 66% dintre respondenţi. Imediat în urma acestora se plasează conflictele geopolitice majore drept un risc cheie, 63% dintre miliardari subliniind temerile legate de războaie, instabilitate regională şi rivalitate între marile puteri.

Incertitudinea politică este a treia cea mai mare preocupare, semnalată de 59% dintre respondenţi. Între timp, 44% dintre miliardari rămân îngrijoraţi de inflaţia mai mare, ceea ce indică faptul că stabilitatea preţurilor nu este, încă, de la sine înţeleasă după ani de inflaţie ridicată în principalele economii. Urmează, în clasament, teama de o criză a datoriilor (34%), de taxe majorate (28%), recesiune globală (27%), dobânzi ridicate (19%), întreruperi în lanţurile de aprovizionare (19%), criză pe piaţa financiară (16%).

Interesant este că perturbările tehnologice (15%) şi schimbările climatice (14%) apar mai jos pe lista temerilor, ceea ce sugerează că miliardarii le-ar putea considera provocări pe termen lung sau mai uşor de gestionat în comparaţie cu şocurile politice şi economice imediate. Costurile mai mari cu energia reprezintă doar în proporţie de 8% o preocupare majoră pentru cei intervievaţi, iar o criză a sănătăţii la nivel global - de 6%.

Diferenţele regionale dezvăluie o expunere inegală la riscuri

Deşi rezultatele globale arată teme comune, diferenţele regionale ies în evidenţă, notează sursa citată.

În Asia-Pacific, 75% dintre miliardari menţionează tarifele comerciale drept cea mai mare preocupare a lor, reflectând integrarea semnificativă a regiunii în lanţurile de aprovizionare globale şi modelele de creştere bazate pe exporturi.

În schimb, în America, 70% dintre respondenţi sunt foarte îngrijoraţi de inflaţia mai mare sau de conflictele geopolitice majore.

Apetitul pentru risc se menţine solid în rândul miliardarilor

Totuşi, sondajul UBS arată că miliardarii intră în 2026 cu încredere, în pofida tensiunilor geopolitice continue, a inflaţiei stagnante din unele regiuni şi a creşterii globale inegale.

Potrivit UBS, capitalul privat se remarcă drept clasa de active preferată a miliardarilor anul acesta. Aproape jumătate dintre miliardari (49%) intenţionează să îşi mărească expunerea la investiţii directe de capital privat, în timp ce alţi 37% se aşteaptă să îşi mărească alocările prin intermediul fondurilor de capital privat. Datoria privată câştigă teren, la rândul său, o treime dintre respondenţi intenţionând să îşi mărească expunerea la aceasta. Ratele dobânzilor mai mari au făcut creditul privat mai atractiv, oferind oportunităţi de randament alături de condiţii de creditare mai stricte în sistemul bancar tradiţional.

Acţiunile listate rămân esenţiale pentru portofoliile miliardarilor. Peste 40% intenţionează să îşi mărească expunerea atât la acţiunile pieţelor dezvoltate, cât şi la cele emergente, în timp ce marea majoritate se aşteaptă să îşi menţină cel puţin alocările actuale. Foarte puţini dintre cei intervievaţi de UBS intenţionează să îşi reducă expunerea la acţiunile pieţelor emergente, ceea ce sugerează optimism în ceea ce priveşte creşterea pe termen lung în economiile în curs de dezvoltare.

Fondurile speculative sunt un alt beneficiar-cheie al acestei mentalităţi axate pe risc, notează sursa citată. Cu o proporţie de 43% care intenţionează să îşi mărească expunerea, miliardarii par să aprecieze fondurile speculative pentru flexibilitatea lor, beneficiile diversificării şi capacitatea de a naviga pe pieţele volatile sau laterale.

Clasele de active mai defensive înregistrează mai puţine schimbări dramatice. Majoritatea miliardarilor intenţionează să îşi menţină în mare parte neschimbate alocările către infrastructură, imobiliare, aur şi produse cu venit fix. De asemenea, se aşteaptă ca nivelurile de numerar să rămână stabile, doar 19% planificând să îşi mărească expunerea.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb