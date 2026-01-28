Temerile majore ale miliardarilor în 2026: comerţul şi geopolitica

English Version

Tensiunile comerciale, geopolitica şi incertitudinea politică se află în fruntea listei riscurilor care îi îngrijorează pe miliardari în 2026, conform unui sondaj realizat de banca elveţiană UBS, citat de visualcapitalist.com. Sursa menţionată, care aduce în atenţie factorii cu cel mai mare impact negativ asupra pieţei globale, în următoarele 12 luni, în opinia miliardarilor, notează că preocupările regionale variază, tarifele comerciale dominând clasamentul temerilor în Asia-Pacific, iar inflaţia şi conflictele - în America.

• Tarifele comerciale domină îngrijorările

Tarifele comerciale se clasează pe primul loc în clasamentul general, fiind menţionate de 66% dintre respondenţi. Imediat în urma acestora se plasează conflictele geopolitice majore drept un risc cheie, 63% dintre miliardari subliniind temerile legate de războaie, instabilitate regională şi rivalitate între marile puteri.

Incertitudinea politică este a treia cea mai mare preocupare, semnalată de 59% dintre respondenţi. Între timp, 44% dintre miliardari rămân îngrijoraţi de inflaţia mai mare, ceea ce indică faptul că stabilitatea preţurilor nu este, încă, de la sine înţeleasă după ani de inflaţie ridicată în principalele economii. Urmează, în clasament, teama de o criză a datoriilor (34%), de taxe majorate (28%), recesiune globală (27%), dobânzi ridicate (19%), întreruperi în lanţurile de aprovizionare (19%), criză pe piaţa financiară (16%).

Interesant este că perturbările tehnologice (15%) şi schimbările climatice (14%) apar mai jos pe lista temerilor, ceea ce sugerează că miliardarii le-ar putea considera provocări pe termen lung sau mai uşor de gestionat în comparaţie cu şocurile politice şi economice imediate. Costurile mai mari cu energia reprezintă doar în proporţie de 8% o preocupare majoră pentru cei intervievaţi, iar o criză a sănătăţii la nivel global - de 6%.

• Diferenţele regionale dezvăluie o expunere inegală la riscuri

Deşi rezultatele globale arată teme comune, diferenţele regionale ies în evidenţă, notează sursa citată.

În Asia-Pacific, 75% dintre miliardari menţionează tarifele comerciale drept cea mai mare preocupare a lor, reflectând integrarea semnificativă a regiunii în lanţurile de aprovizionare globale şi modelele de creştere bazate pe exporturi.

În schimb, în America, 70% dintre respondenţi sunt foarte îngrijoraţi de inflaţia mai mare sau de conflictele geopolitice majore.

• Apetitul pentru risc se menţine solid în rândul miliardarilor

Totuşi, sondajul UBS arată că miliardarii intră în 2026 cu încredere, în pofida tensiunilor geopolitice continue, a inflaţiei stagnante din unele regiuni şi a creşterii globale inegale.

Potrivit UBS, capitalul privat se remarcă drept clasa de active preferată a miliardarilor anul acesta. Aproape jumătate dintre miliardari (49%) intenţionează să îşi mărească expunerea la investiţii directe de capital privat, în timp ce alţi 37% se aşteaptă să îşi mărească alocările prin intermediul fondurilor de capital privat. Datoria privată câştigă teren, la rândul său, o treime dintre respondenţi intenţionând să îşi mărească expunerea la aceasta. Ratele dobânzilor mai mari au făcut creditul privat mai atractiv, oferind oportunităţi de randament alături de condiţii de creditare mai stricte în sistemul bancar tradiţional.

Acţiunile listate rămân esenţiale pentru portofoliile miliardarilor. Peste 40% intenţionează să îşi mărească expunerea atât la acţiunile pieţelor dezvoltate, cât şi la cele emergente, în timp ce marea majoritate se aşteaptă să îşi menţină cel puţin alocările actuale. Foarte puţini dintre cei intervievaţi de UBS intenţionează să îşi reducă expunerea la acţiunile pieţelor emergente, ceea ce sugerează optimism în ceea ce priveşte creşterea pe termen lung în economiile în curs de dezvoltare.

Fondurile speculative sunt un alt beneficiar-cheie al acestei mentalităţi axate pe risc, notează sursa citată. Cu o proporţie de 43% care intenţionează să îşi mărească expunerea, miliardarii par să aprecieze fondurile speculative pentru flexibilitatea lor, beneficiile diversificării şi capacitatea de a naviga pe pieţele volatile sau laterale.

Clasele de active mai defensive înregistrează mai puţine schimbări dramatice. Majoritatea miliardarilor intenţionează să îşi menţină în mare parte neschimbate alocările către infrastructură, imobiliare, aur şi produse cu venit fix. De asemenea, se aşteaptă ca nivelurile de numerar să rămână stabile, doar 19% planificând să îşi mărească expunerea.