Tenis: Turneul Australian Open injectează 600 de milioane de dolari australieni în economia locală

Openul Australiei, primul turneu de tenis de Mare Şlem al anului, care îşi desfăşoară în prezent ediţia din 2026 la Melbourne, s-a impus ca fiind cel mai mare generator economic din sportul australian, cu un impact care ar putea depăşi 600 de milioane de dolari australieni (aproximativ 345 de milioane de euro) asupra economiei locale, conform unor analize recente ale sectorului turistic şi financiar, informează Agerpres.

Turneul atrage anual sute de mii de fani din întreaga lume şi are un puternic efect multiplicator asupra unor sectoare cheie precum turismul, ospitalitatea, comerţul cu amănuntul şi transporturile.

Conform unei analize realizate de instituţia financiară National Australia Bank (NAB), Australian Open din 2026 este în măsură să injecteze peste 600 de milioane de dolari australieni (aproximativ 345 de milioane de euro) în economia oraşului Melbourne, impulsionate de cheltuielile vizitatorilor în restaurante, hoteluri, călătorii şi activităţi legate de eveniment.

Impactul economic al turneului Australian Open a fost deja evident în ediţia din 2025, considerată cea cu cea mai mare contribuţie economică din istoria turneului. În acel an, evenimentul a generat un stimul economic total de 565,8 milioane de dolari australieni (aproximativ 323 milioane de euro) pentru statul Victoria, unde se află Melbourne.

Din aceste cifre, 424,4 milioane de dolari australieni (aproximativ 242 de milioane de euro) au mers direct către economia din Melbourne, datorită cheltuielilor organizatorilor, participanţilor şi activităţilor derivate din competiţie.

În ultimul deceniu, turneul a contribuit cu un total cumulativ de 3,46 miliarde de dolari australieni (aproximativ 1,972 miliarde euro) la economia statului Victoria, consolidând statutul său de cel mai mare generator economic al sportului din ţară.

Ediţia din 2025 a doborât, de asemenea, toate recordurile de prezenţă, cu 1.218.831 spectatori pe parcursul celor trei săptămâni de competiţie, depăşind cu mult numărul de 1.110.657 de participanţi înregistraţi în 2024.

Evenimentul a generat echivalentul a 116.528 de locuri de muncă cu normă întreagă în acel an, reprezentând o creştere de 15,8% faţă de anul precedent, cea mai mare înregistrată vreodată, cu un impact deosebit de semnificativ asupra unor sectoare precum cazarea, cateringul, transporturile şi construcţiile.

În sectorul turismului, în Victoria s-au înregistrat aproximativ 442.887 de nopţi de cazare la hotel în acel an, cu o cheltuială medie zilnică per vizitator de 243,9 dolari australieni (aproximativ 139 de euro). Aproximativ 27% dintre vizitatori au provenit din afara oraşului Melbourne, inclusiv turişti naţionali şi internaţionali.