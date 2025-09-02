Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Tesla raportează rezultate sub aşteptări pe piaţa din China, în timp ce BYD câştigă teren

A.B.
Piaţa de Capital / 2 septembrie, 13:47

Tesla raportează rezultate sub aşteptări pe piaţa din China, în timp ce BYD câştigă teren

Concurenţa din sectorul auto, în special pe segmentul vehiculelor electrice, s-a intensificat puternic pe piaţa chineză, care reprezintă peste o treime din piaţa globală şi mai mult de jumătate din cea a automobilelor electrice, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, într-o analiză transmisă redacţiei.

Potrivit estimărilor Nomura, preţurile automobilelor în China au scăzut cu 19% în ultimii doi ani, declin accentuat de reducerile agresive operate de BYD. Compania chineză a raportat însă un profit trimestrial cu 30% mai mic, la 6,4 miliarde yuani, în condiţiile în care marja netă s-a redus la 3,2%.

Tesla a vândut în iulie 67.886 de vehicule produse în China, în scădere cu 8,4% faţă de aceeaşi lună din 2024. În Europa, compania a înregistrat un declin de 40% al vânzărilor, la 8.837 de unităţi, în timp ce BYD a raportat un avans de 225%, la 13.503 automobile. În California, cota de piaţă a Tesla pe segmentul electricelor s-a redus la 52,5%, iar vânzările au scăzut cu 12% faţă de anul trecut.

„Frânarea rapidă a Tesla nu ţine doar de intrarea agresivă a altor branduri pe piaţă, ci şi de costurile colaterale ale poziţiilor publice ale lui Elon Musk. Rămâne de văzut în ce măsură retragerea din avanscena politică va permite relansarea vânzărilor”, notează Claudiu Cazacu.

Deşi Tesla păstrează marje de profit mai ridicate decât competitorii săi direcţi (5,2% trimestrial, 6,2% anual), acestea sunt ameninţate de tendinţele curente. În schimb, investitorii BYD mizează pe o creştere a profiturilor cu aproape 50% în 2026, în pofida volatilităţii pieţei şi a presiunilor asupra preţurilor.

