Tesseract Architecture înfiinţează divizia BIMtess pentru digitalizarea construcţiilor

Compania Tesseract Architecture înfiinţează BIMtess, o nouă divizie de business care oferă servicii de consultanţă şi management în modelarea informaţiilor pentru construcţii (BIM), cu scopul de a moderniza procesele din proiectele publice şi private din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Iniţiativa apare în contextul în care Comisia Europeană indică această tehnologie drept principalul instrument pentru digitalizarea sectorului de profil. Construcţiile generează aproape 9% din Produsul Intern Brut al Uniunii Europene, se arată în sursa citată.

Noua structură foloseşte datele adunate de compania-mamă în dezvoltarea proiectelor de infrastructură. BIMtess furnizează servicii pentru unităţi medicale, clădiri publice şi investiţii private. Activitatea include definirea strategiilor de lucru, controlul calităţii, managementul datelor şi implementarea standardelor internaţionale ISO 19650, conform sursei citate.

„BIM înseamnă informaţie corectă, livrată la momentul potrivit, către oamenii care au nevoie de ea pentru a lua decizii”, declară Raluca Şoaita, fondator Tesseract Architecture. Aceasta afirmă că lipsa unor procese clare şi absenţa unei colaborări eficiente între actori reprezintă provocări majore în industrie, potrivit comunicatului de presă.

Metodologia utilizată optimizează gestionarea datelor pe parcursul ciclului de viaţă al unei clădiri. Fluxurile de lucru documentate reduc riscurile financiare, elimină neconcordanţele dintre specialităţi şi sprijină echipele în faza de execuţie, conform sursei citate.