The Jerusalem Post: Rusia, suspectată că a furnizat Iranului o listă cu 55 de ţinte energetice din Israel

Rusia ar fi furnizat Iranului o listă detaliată cu 55 de obiective din infrastructura energetică a Israelului care ar putea fi vizate în eventuale atacuri, potrivit The Jerusalem Post, care citează o sursă apropiată serviciilor de informaţii ucrainene. Conform publicaţiei, datele ar fi fost colectate de serviciile de informaţii ruse şi transmise Teheranului pentru a sprijini eventuale lovituri de precizie asupra reţelei energetice israeliene.

Potrivit aceleiaşi surse, obiectivele ar fi fost împărţite în trei categorii, în funcţie de importanţa strategică. Prima categorie ar include instalaţii critice de producere a energiei, a căror distrugere ar paraliza sistemul energetic naţional, iar centrala Orot Rabin este menţionată ca ţintă principală. A doua categorie ar cuprinde noduri energetice urbane şi industriale majore, în special din centrul Israelului, în timp ce a treia categorie ar include infrastructură energetică regională, precum staţii de transformare şi centrale electrice de dimensiuni mai mici, precizează aceeaşi sursă.

The Jerusalem Post mai notează că evaluarea atribuită părţii ruse indică o vulnerabilitate structurală a sistemului energetic israelian, caracterizat printr-un grad ridicat de izolare. Întrucât Israelul funcţionează ca o „insulă energetică”, fără importuri de electricitate din statele vecine, avarierea unui număr limitat de componente critice ar putea declanşa un colaps energetic extins şi de durată, cu pene de curent la scară largă şi defecţiuni tehnice dificil de remediat rapid, conform aceleiaşi surse.

Volodimir Zelenski a avertizat că expertiza militară acumulată de Rusia pe frontul din Ucraina este transferată către Orientul Mijlociu, potrivit aceleiaşi surse. „Ruşii i-au ajutat şi pe ei, aşa cum iranienii i-au ajutat [pe ruşi] la începutul războiului, când le-au oferit drone Shahed”, a declarat acesta pentru The Jerusalem Post.

Potrivit publicaţiei sursă, Zelenski a susţinut că Rusia ar fi început să furnizeze Iranului drone produse pe teritoriul rus şi că o dronă doborâtă recent într-o ţară din Orientul Mijlociu ar fi conţinut elemente de origine rusă, fără a preciza locaţia exactă.

Potrivit The Jerusalem Post, oficialii ucraineni consideră că Moscova ar urmări două obiective: consolidarea principalului său aliat regional şi provocarea unei noi crize în Orientul Mijlociu, care să devieze atenţia şi resursele internaţionale de la războiul din Ucraina.

Potrivit Financial Times, Rusia ar fi început anterior să furnizeze Iranului drone de atac, inclusiv variante modernizate Geran-2, bazate pe modelul iranian Shahed-136, alături de informaţii satelitare şi alte forme de sprijin.

În acelaşi timp, ambasadorul Rusiei în Israel, Anatoly Viktorov, a respins acuzaţiile, potrivit The Jerusalem Post. Diplomatul a declarat că Rusia şi Israelul menţin de mult timp contacte pe teme de securitate şi a susţinut că afirmaţiile privind furnizarea de informaţii către Iran sunt „amplificate artificial” în mass-media. Viktorov a afirmat, de asemenea, că preşedintele ucrainean „răspândeşte informaţii false” pentru a readuce atenţia internaţională asupra Ucrainei, conform aceleiaşi surse.