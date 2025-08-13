Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
The Moscow Times: Zelenski spune că summitul din Alaska este o „victorie personală” pentru Putin

M.P.
Internaţional / 13 august, 07:39

The Moscow Times: Zelenski spune că summitul din Alaska este o „victorie personală” pentru Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că omologul său rus, Vladimir Putin, a obţinut o „victorie personală” prin faptul că a fost invitat la discuţii cu Donald Trump pe teritoriul Statelor Unite şi că această întâlnire amână suplimentar impunerea de sancţiuni împotriva Moscovei, relatează The Moscow Times, de la care precizăm următoarele.

Zelenski a exclus, de asemenea, retragerea trupelor din regiunea estică Donbas, ca parte a unui acord de pace, după ce Trump a sugerat că el şi Putin ar putea negocia un schimb de teritorii pentru a pune capăt războiului.

Summitul, programat să aibă loc în Alaska vineri, va fi prima întâlnire între un preşedinte american în funcţie şi unul rus din 2021 şi are loc în contextul în care Trump încearcă să intermedieze încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, aflat în al treilea an şi jumătate.

Zelenski, care nu este programat să participe, şi-a exprimat îngrijorarea că Rusia va veni cu cereri dure şi că Trump ar putea ajunge la un acord ce ar impune Ucrainei cedarea unor porţiuni mari de teritoriu.

„Nu ne vom retrage din Donbas... dacă ne retragem din Donbas astăzi - de la fortificaţiile noastre, de pe terenul nostru, de pe înălţimile pe care le controlăm - vom crea în mod evident un cap de pod pentru ruşi, ca să pregătească o ofensivă”, a declarat Zelenski jurnaliştilor.

Donbasul cuprinde regiunile ucrainene Luhansk şi Doneţk, pe care Rusia le revendică şi încearcă să le controleze încă de la începutul invaziei din 2022.

Zelenski a spus că summitul de vineri va amâna practic noi sancţiuni americane împotriva Rusiei - sancţiuni pe care Trump promisese că le va impune dacă Putin nu îşi va opri războiul.

„În primul rând, el (Putin) se va întâlni pe teritoriul american, ceea ce consider victoria lui personală. În al doilea rând, iese din izolare pentru că se întâlneşte pe teritoriul american. În al treilea rând, prin această întâlnire, a amânat cumva sancţiunile”, a declarat Zelenski.

Zelenski a mai spus că a primit un „semnal” de la trimisul american Steve Witkoff că Rusia ar putea fi de acord cu un armistiţiu, fără a da detalii.

„Acesta a fost primul semnal din partea lor”, a afirmat el.

Pentru pregătirea summitului, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a discutat la telefon cu omologul său american Marco Rubio, care a declarat anterior la un post de radio american că Trump nu consideră întâlnirea o „concesie” pentru Rusia.

Casa Albă a confirmat că întâlnirea a avut loc la cererea lui Putin.

Purtătoarea de cuvânt a lui Trump, Karoline Leavitt, a spus că scopul „preşedintelui este să plece de la întâlnire cu o înţelegere mai bună a modului în care putem pune capăt acestui război”.

Pe câmpul de luptă, Zelenski a avertizat că Rusia a făcut avansuri rapide în apropierea oraşului minier Dobropillia şi plănuieşte noi atacuri terestre în cel puţin trei zone diferite ale frontului.

„Unităţi ruse au avansat 10 kilometri în mai multe puncte. Nu au niciun echipament, doar arme în mâini. Unii au fost deja găsiţi, unii distruşi, unii luaţi prizonieri. Îi vom găsi pe ceilalţi şi îi vom distruge în viitorul apropiat”, a spus Zelenski.

O hartă publicată de monitorul de front ucrainean DeepState, apropiat armatei ucrainene, arată că Rusia a realizat un avans dublu, de aproximativ 10 kilometri, într-o porţiune îngustă a frontului, în apropiere de Dobropillia.

Dobropillia, care avea aproximativ 30.000 de locuitori înainte de război, a fost ţinta atacurilor regulate cu drone ale Rusiei.

Acest avans ameninţă şi oraşul în mare parte distrus Kostiantynivka, una dintre ultimele zone urbane mari din regiunea Doneţk aflate încă sub control ucrainean.

Forţele ruse îşi accelerează de luni de zile înaintarea, profitând de avantajul numeric şi de echipare în faţa trupelor ucrainene epuizate.

Armata ucraineană a declarat marţi că este implicată în „lupte dificile” cu forţele ruse în est, dar a negat că Rusia ar avea un punct de sprijin lângă Dobropillia.

„Situaţia este dificilă şi dinamică”, a precizat aceasta într-un comunicat.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank american, a spus că Rusia trimite înainte grupuri mici de sabotaj.

Potrivit ISW, este „prea devreme” să se considere că avansul rus din zona Dobropillia reprezintă o „străpungere la nivel operaţional”.

O unitate militară ucraineană care acoperă părţi ale frontului din regiunea Doneţk a afirmat, de asemenea, că Rusia testează liniile ucrainene cu grupuri mici de sabotaj, descriind luptele drept „complexe, neplăcute şi dinamice”.

Trump a descris summitul de vineri cu Putin drept o oportunitate de a verifica ideile liderului rus pentru încheierea războiului.

Între timp, liderii europeni au căutat să asigure respectarea intereselor Kievului.

Rusia, care a invadat Ucraina în 2022, a obţinut câştiguri costisitoare, dar treptate, pe întreg frontul în ultimele luni şi susţine că a anexat patru regiuni ucrainene, deşi încă luptă pentru a le controla.

Poliţia ucraineană a anunţat, de asemenea, că atacurile ruse din ultimele ore au ucis trei persoane şi au rănit 12 altele, inclusiv un copil.

