Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

THE SET redefineşte rolul mobilierului în industria evenimentelor

L.B.
Miscellanea / 30 iunie, 14:58

THE SET redefineşte rolul mobilierului în industria evenimentelor

THE SET, brand românesc specializat în mobilier premium pentru evenimente, a fost lansat oficial printr-o experienţă care propune o nouă perspectivă asupra modului în care este construit un eveniment, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

În grădina unui conac interbelic, acelaşi spaţiu a fost reinterpretat prin unsprezece concepte de design, realizate folosind cele cinci colecţii THE SET. Fiecare amenajare a demonstrat cum aceeaşi selecţie de piese poate genera atmosfere şi identităţi complet diferite atunci când mobilierul devine punctul de plecare al unui concept.

În locul unei prezentări clasice de produse, invitaţii au descoperit un parcurs prin universuri estetice distincte, în care mobilierul, lumina, florile, muzica şi gastronomia au fost integrate într-o experienţă unitară, construită în jurul designului.

Mobilierul, punctul de plecare al unui concept

THE SET a luat naştere din convingerea că mobilierul merită un rol mult mai important în industria evenimentelor. În ultimii ani, piaţa din România a evoluat spectaculos în zona decorului floral, a conceptelor creative şi a experienţelor oferite invitaţilor - THE SET îşi propune să completeze această evoluţie printr-o abordare în care mobilierul nu mai este privit doar ca un element funcţional, ci ca unul care defineşte caracterul unui spaţiu şi influenţează atmosfera unui eveniment.

Multe dintre piesele THE SET au fost concepute şi dezvoltate de echipa brandului, iar altele sunt inspirate din designul rezidenţial şi din mobilierul întâlnit în unele dintre cele mai apreciate hoteluri şi restaurante din întreaga lume. Împreună, acestea formează colecţii coerente, create pentru a oferi profesioniştilor din industrie libertatea de a construi spaţii cu identitate şi experienţe memorabile.

„În această seară nu ne-am propus să prezentăm produse, ci posibilităţi. Ne-am dorit să arătăm cum acelaşi spaţiu poate spune poveşti complet diferite atunci când mobilierul este gândit ca element de design, nu doar ca o necesitate logistică. Aceasta este, de fapt, filosofia THE SET.” - Cătălina Didilă, fondatoarea THE SET

Cinci colecţii, posibilităţi nelimitate

Universul THE SET este construit în jurul a cinci colecţii, fiecare cu o identitate proprie şi o direcţie estetică distinctă.

Stainless Steel - Explorează eleganţa inoxului, a sticlei şi a liniilor arhitecturale contemporane.

Essential - Propune un limbaj minimalist, definit de echilibru, funcţionalitate şi versatilitate.

Jaipur - Aduce culoare şi texturi inspirate din arhitectura şi cultura regiunii Rajasthan, reinterpretate într-o manieră contemporană.

Aman - Pune accent pe materiale naturale şi creează o atmosferă relaxată, inspirată de resorturile exclusiviste.

Glam - Completează portofoliul prin finisaje sofisticate şi detalii dedicate evenimentelor elegante.

Prin combinarea acestor colecţii, echipa THE SET a creat unsprezece interpretări diferite ale aceluiaşi spaţiu, demonstrând că mobilierul poate deveni unul dintre cele mai puternice instrumente de design într-un eveniment.

Design şi tehnologie

În completarea experienţei prezentate în cadrul lansării, THE SET dezvoltă The Set AI Designer, o platformă bazată pe inteligenţă artificială care va genera propuneri complete de amenajare pornind de la descrierea unui eveniment - permiţând utilizatorilor să exploreze diferite direcţii estetice şi să vizualizeze amplasarea mobilierului înainte de implementare.

O experienţă construită împreună cu partenerii

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai industriei de evenimente, design, arhitectură, mediului de afaceri şi creatori de conţinut, într-un context real de utilizare a universului THE SET.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

30 iunie
Ediţia din 30.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2438
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6010
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6828
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0897
Gram de aur (XAU)Gram de aur595.4411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb