THE SET redefineşte rolul mobilierului în industria evenimentelor

THE SET, brand românesc specializat în mobilier premium pentru evenimente, a fost lansat oficial printr-o experienţă care propune o nouă perspectivă asupra modului în care este construit un eveniment, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

În grădina unui conac interbelic, acelaşi spaţiu a fost reinterpretat prin unsprezece concepte de design, realizate folosind cele cinci colecţii THE SET. Fiecare amenajare a demonstrat cum aceeaşi selecţie de piese poate genera atmosfere şi identităţi complet diferite atunci când mobilierul devine punctul de plecare al unui concept.

În locul unei prezentări clasice de produse, invitaţii au descoperit un parcurs prin universuri estetice distincte, în care mobilierul, lumina, florile, muzica şi gastronomia au fost integrate într-o experienţă unitară, construită în jurul designului.

• Mobilierul, punctul de plecare al unui concept

THE SET a luat naştere din convingerea că mobilierul merită un rol mult mai important în industria evenimentelor. În ultimii ani, piaţa din România a evoluat spectaculos în zona decorului floral, a conceptelor creative şi a experienţelor oferite invitaţilor - THE SET îşi propune să completeze această evoluţie printr-o abordare în care mobilierul nu mai este privit doar ca un element funcţional, ci ca unul care defineşte caracterul unui spaţiu şi influenţează atmosfera unui eveniment.

Multe dintre piesele THE SET au fost concepute şi dezvoltate de echipa brandului, iar altele sunt inspirate din designul rezidenţial şi din mobilierul întâlnit în unele dintre cele mai apreciate hoteluri şi restaurante din întreaga lume. Împreună, acestea formează colecţii coerente, create pentru a oferi profesioniştilor din industrie libertatea de a construi spaţii cu identitate şi experienţe memorabile.

„În această seară nu ne-am propus să prezentăm produse, ci posibilităţi. Ne-am dorit să arătăm cum acelaşi spaţiu poate spune poveşti complet diferite atunci când mobilierul este gândit ca element de design, nu doar ca o necesitate logistică. Aceasta este, de fapt, filosofia THE SET.” - Cătălina Didilă, fondatoarea THE SET

• Cinci colecţii, posibilităţi nelimitate

Universul THE SET este construit în jurul a cinci colecţii, fiecare cu o identitate proprie şi o direcţie estetică distinctă.

• Stainless Steel - Explorează eleganţa inoxului, a sticlei şi a liniilor arhitecturale contemporane.

• Essential - Propune un limbaj minimalist, definit de echilibru, funcţionalitate şi versatilitate.

• Jaipur - Aduce culoare şi texturi inspirate din arhitectura şi cultura regiunii Rajasthan, reinterpretate într-o manieră contemporană.

• Aman - Pune accent pe materiale naturale şi creează o atmosferă relaxată, inspirată de resorturile exclusiviste.

• Glam - Completează portofoliul prin finisaje sofisticate şi detalii dedicate evenimentelor elegante.

Prin combinarea acestor colecţii, echipa THE SET a creat unsprezece interpretări diferite ale aceluiaşi spaţiu, demonstrând că mobilierul poate deveni unul dintre cele mai puternice instrumente de design într-un eveniment.

• Design şi tehnologie

În completarea experienţei prezentate în cadrul lansării, THE SET dezvoltă The Set AI Designer, o platformă bazată pe inteligenţă artificială care va genera propuneri complete de amenajare pornind de la descrierea unui eveniment - permiţând utilizatorilor să exploreze diferite direcţii estetice şi să vizualizeze amplasarea mobilierului înainte de implementare.

• O experienţă construită împreună cu partenerii

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai industriei de evenimente, design, arhitectură, mediului de afaceri şi creatori de conţinut, într-un context real de utilizare a universului THE SET.