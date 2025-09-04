Titi Aur: "În România, siguranţa rutieră nu există!”

Pilotul de raliuri Titi Aur atrage atenţia asupra lipsei de siguranţă rutieră în România, subliniind că atât accidentele cu maşini, cât şi cele cu trotinete electrice scăpate de sub control reprezintă un fenomen alarmant ignorat de autorităţi. „Siguranţa rutieră nu există în România. Circulaţia se desfăşoară ca într-o junglă, iar trotinetele electrice şi telefoanele mobile adaugă noi cauze de accidente grave”, a declarat Titi Aur pentru Digi24.

El critică lipsa educaţiei rutiere în şcoli şi nereglementarea utilizării trotinetelor electrice: „Elevii nu învaţă nimic despre reguli, iar trotinetele private depăşesc viteze de 50-80 km/h fără casca de protecţie”. Aur avertizează că situaţia este „scăpată de sub control”, iar autorităţile nu gestionează problema: „Siguranţa rutieră este în curtea Ministerului Transporturilor, dar Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră nu mai funcţionează efectiv”.

Fostul pilot compară situaţia cu Olanda, unde trotinetele care depăşesc 25 km/h pe stradă sunt confiscate, şi afirmă că, fără educaţie şi controale, accidentele grave vor continua. Recent, un tânăr de 22 de ani a fost pus sub control judiciar după ce a lovit mortal o bătrână cu trotineta electrică în Sectorul 2, iar un copil de 13 ani din Sibiu a ajuns în comă după un accident similar.

Aur concluzionează: „Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu există pe masa guvernanţilor. Până când autorităţile nu vor acţiona, tragediile vor continua.”