Toyota rămâne lider mondial în industria auto în 2025

Grupul japonez Toyota Motor Corp. a menţinut în 2025 poziţia de lider mondial în industria auto, pentru al şaselea an consecutiv, datorită cererii solide de vehicule hibride în America de Nord, depăşind rivalul german Volkswagen AG, potrivit Agerpres.

Vânzările globale ale grupului, incluzând Daihatsu şi Hino Motors, au crescut cu 4,6% faţă de 2024 şi au ajuns la 11,32 milioane de unităţi, precizează sursa. În acelaşi timp, Volkswagen a raportat 8,98 milioane de vehicule, în scădere cu 0,5%, conform Agerpres.

Marca Toyota, de una singură, a vândut 10,54 milioane de vehicule la nivel global, în creştere cu 3,7%, specifică sursa. Vânzările au fost stimulate în special de America de Nord, unde au urcat cu 7,3%, până la 2,93 milioane de unităţi, dar şi de Japonia (+4,1%) şi de exporturi (+3,1%), relatează Agerpres. China a înregistrat un avans modest de 0,2%, pe fondul competiţiei cu producătorii locali, conform agenţiei.

Producţia globală Toyota a crescut cu 5,7%, atingând 11,22 milioane de unităţi, dintre care 9,95 milioane doar marca Toyota, explică Agerpres.