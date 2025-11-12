Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
TradeVille: Agroland ţinteşte să devină lider naţional şi regional în producţia alimentară sustenabilă

F.A.
Ziarul BURSA #Companii / 12 noiembrie

Sursa foto: facebook/ Agroland

Sursa foto: facebook/ Agroland

Agroland Business System SA a înregistrat, în primele nouă luni ale anului curent, o creştere de două cifre pe toate liniile sale de afaceri, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, demonstrând o evoluţie solidă. Odată cu publicarea rezultatelor financiare, compania a prezentat şi strategia sa de dezvoltare până în 2030, prin care îşi propune să devină, în intervalul 2026-2030, lider naţional şi regional în producţia alimentară sustenabilă, retail specializat şi agribusiness integrat. Totodată, Agroland vizează extinderea prezenţei internaţionale prin creşterea exporturilor către Europa de Vest, în special pentru ouă, produse derivate şi furaje, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

Concluzii-cheie

Rezultatele financiare la sfârşitul trimestrului al treilea din 2025:

Venituri: 67,8 milioane de lei (+12% anual; -52% trimestrial);

EBITDA: 3,6 milioane de lei (+606% anual; -77% trimestrial);

EBIT: 1,04 milioane de lei (+170% anual; -92% trimestrial);

Profit net: -2,5 milioane de lei (-4 milioane de lei în trimestrul al treilea din 2024 şi 9 milioane de lei în trimestrul al doilea din 2025).

TradeVille: Agroland ţinteşte să devină lider naţional şi regional în producţia alimentară sustenabilă

Rezultate financiare la nouă luni:

Active totale: 264,6 milioane de lei (+13% anual);

Capitaluri proprii: 75,1 milioane de lei (+16%);

Cifra de afaceri: 299 milioane de lei (+13%);

CAGR cinci ani: circa 13,5% (2020-2024);

Cheltuieli totale: 287,4 milioane de lei (+12%);

EBIT: 20,5 milioane de lei (+56%);

Profit net: 9,5 milioane de lei (+65%).

Segmente de activitate:

Divizia Retail: 226,9 milioane de lei (+18% anual), 249 magazine în reţea (34 MEGA, 215 tradiţionale);

Divizia Food: 44 milioane de lei (+55%), 300.000 de găini, 53,3 milioane de ouă vândute (+25% anual);

Divizia Agribusiness: 22.200 tone furaje produse (+68%), 439 fermieri facturati (+1%).

Reacţia post raportare:

Piaţă: AeRO Premium;

Randamente: 16,7% anual, 34% de la începutul anului;

Dinamică post rezultate: -2.6%;

Motiv: Scădere în al treilea trimestru din 2025 comparativ cu al doilea trimestru din 2025, din cauza sezonalităţii;

Evoluţie BETAeRO: -3,9% anual, +4,5% de la începutul anului.

Perspective

Estimări 2028:

Investiţii cumulate: 125 - 130 milioane de lei;

Numărul magazinelor: peste 300 de unităţi;

Producţia furajelor: 60.000 tone/an;

Producţia petfood: 15.000 tone/an;

Cifra de afaceri consolidată: 750 de milioane de lei;

Marja EBITDA consolidată: 12%;

Food: cifră de afaceri de peste 250 de milioane de lei şi o marjă EBITDA de 20%;

Retail: cifră de afaceri de 400 de milioane de lei şi o marjă EBITDA de 10%;

Agribusiness: cifră de afaceri de 250 de milioane de lei şi o marjă EBITDA de 7%.

Estimări 2030:

Cifra de afaceri consolidată: 1 miliard de lei;

Marja EBITDA consolidată: 12%;

Food: cifră de afaceri de 350 de milioane de lei şi o marjă EBITDA de 18%;

Retail: cifră de afaceri de 500 de milioane de lei şi o marjă EBITDA de 10%;

Agribusiness: cifră de afaceri de 350 de milioane de lei şi o marjă EBITDA de 9%.

Strategie de dezvoltare:

Divizia Food:

mărirea capacităţii de producţie;

inaugurarea fabricii de ouă lichide în primul trimestru din 2026;

adăugarea unor linii de produse derivate, precum omlete şi sosuri în 2027-2028;

construcţia unei unităţi de tratare a gunoiului de grajd (capacitate: 15.000 tone/an); achiziţii de ferme free-range şi BIO.

Divizia Retail:

deschiderea a 15-20 magazine anual;

consolidarea relaţiei cu clienţii.

Divizia Agribusiness:

dublarea capacităţii de producţie a furajelor;

lansarea unei linii proprii de substanţe fitosanitare.

TradeVille: Agroland ţinteşte să devină lider naţional şi regional în producţia alimentară sustenabilă

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Agroland

Oportunităţi

Dezvoltare: Compania a obţinut granturi de 1 milon de euro prin intermediul Fondului pentru Modernizare pentru construcţia a patru centrale fotovoltaice (1,62 MW) cu o valoare totală de 1,26 milioane de euro, care va genera economii anuale de 370.000 de euro.

Preţul ouălor: Preţul ouălor a crescut în triemstrul al treilea şi va atinge un record în noiembrie, pe fondul cererii ridicate şi al scăderii producţiei europene. Astfel, România urcă pe locul al nouălea la exporturile de ouă.

Consum: Horia Cardoş, fondatorul companiei, a declarat că numărul ouălor consumate este în creştere în întreaga Europă, cu avansuri anuale între 3-4% şi chiar peste 10% în unele ţări.

Piaţa principală: Agroland ţinteşte transferul pe Piaţa Principala a BVB până în 2028.

Ecosistem: "New Retail” reprezintă un concept pe care urmează să îl integreze Agroland din 2026, care presupune integrarea completă între magazinele fizice, platformele online şi logistica companiei.

Riscuri

Îndatorarea: Structura de îndatorare evidenţiază o expunere semnificativă la finanţarea prin datorii, ceea ce poate limita flexibilitatea financiară a companiei.

Sezonalitate: Sezonalitatea, determinată de ciclurile agricole, reprezintă un potenţial risc pentru activitatea companiei.

Încălzirea globală: Condiţiile meteorologice nefavorabile reprezintă în continuare un pericol pentru producţia agricolă.

Sentimentul pieţei

Scor Vektor: 8/10 (2024);

Reacţie management: optimisim, focus pe export (cerere în creştere).

Evaluare

P/E: 13,7x (FWD), 11,8x (TTM) vs 21,56x (peers);

P/S: 0,4x (FWD&TTM) vs 0,69x (peers);

EV/EBITDA: 9,4x (FWD), 7,8x (TTM) vs 13,50x (peers);

D/E: 2,5x vs 0,43x (peers).

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, BVB, investestelabursa.ro, TradingView.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

