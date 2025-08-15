TradeVille: Aquila - expansiune şi provocări financiare

Aquila Part Prod Com SA şi-a consolidat poziţia de lider pe segmentul FMCG în primul semestru din 2025 prin integrarea achiziţiilor din 2024 şi intrarea pe piaţa din Ungaria. Compania derulează cel mai amplu program de investiţii de la listare, în valoare de 31 de milioane de euro, vizând modernizarea flotei, extinderea capacităţii logistice şi automatizarea operaţiunilor. Strategia vizează atât dezvoltarea brandurilor proprii, cât şi diversificarea portofoliului internaţional, menţinând un ritm susţinut de creştere şi extindere regională, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Aquila, unul dintre cei mai profitabili jucători din sectorul de distribuţie FMCG din România, conform datelor din 2024, îşi împarte activitatea în trei segmente de business: distribuţie, logistică şi transport internaţional, dintre care cea mai importantă este distribuţia, cu o pondere de aproximativ 95% din cifra de afaceri. La finalul primului semestru din 2025, punctele de desfacere prin care Aquila vinde produsele de larg consum se ridicau la 72.000. Compania acoperă peste 90% din piaţa de retail din România şi aproximativ 70% din cea a bunurilor de larg consum din Republica Moldova. Portofoliul companiei însumează în prezent peste 15.000 de produse, compus atât din branduri proprii (Gradena, LaMasă şi JetXpert), cât şi din branduri internaţionale de renume: Kinder, Lavazza, Whiskas, Mutti şi multe altele.

Prin achiziţia Romtec în 2024, portofoliul grupului s-a extins cu peste 20 de branduri locale de produse pentru întreţinerea autoturismelor (Jet Xpert, Climă Xpert şi Brake Xpert), fabricate în cadrul unităţii de producţie din Iaşi, iar prin achiziţia KITAX Kft din Ungaria, finalizată în martie 2025, Aquila a adăugat un portofoliu complementar de produse pe piaţa maghiară. În acelaşi timp, prin cea de-a doua achiziţie finalizată în 2024, Parmafood, grupul a adăugat alte peste 100 de branduri în portofoliu, printre care Tabasco, Calvo, Mutti, Kikkoman, Serena, Wines, La Molisana şi Frescobaldi, iar prin achiziţia anunţată în ultimul trimestru al anului 2024, a companiei KITAX din Ungaria, a adăugat în portofoliu peste 10.000 de produse de igienă şi curăţenie. La începutul anului 2025, compania continuă extinderile, aprobând achiziţia integrală a societăţii KITAX pentru un preţ maxim de 14 milioane de euro, devenind astfel un jucător activ pe piaţa maghiară şi adăugând în portofoliu un număr suplimentar de produse.

Aquila a fost înfiinţată în 1994, fiind prezentă la bursă din anul 2021. Acţiunile companiei sunt incluse atât în indicele de referinţă BET, în care deţine o pondere de 1,06%, cât şi în indici internaţionali, Global Micro Cap şi FTSE Russell. În prezent, compania beneficiază de servicii de market making din partea a două societăţi de brokeraj locale în vederea susţinerii lichidităţii din piaţă. Vasile Constantin-Cătălin, actualul director general, şi Dociu Alin-Adrian, director general adjunct, sunt fondatorii companiei şi, totodată, cei mai mari acţionari, împreună controlând peste 58% din totalul acţiunilor (la 31.12.2024).

• Industria FMCG se extinde

Piaţa bunurilor de larg consum ("Fast-Moving Consumer Goods” - FMCG) este proiectată să crească la 228,6 miliarde de dolari până în 2032, cu un avans anual compus (CAGR) de 4,6%, susţinut de extinderea clasei de mijloc şi digitalizarea pieţelor. Europa rămâne a doua cea mai mare piaţă FMCG, impulsionată de expansiunea producţiei de băuturi, în timp ce SUA atrag investiţii datorită reglementărilor favorabile. La nivel global, Nestle (cu vânzări de 98,6 miliarde de dolari în 2023), P&G (84 de miliarde de dolari), PepsiCo (92,5 miliarde de dolari), Coca-Cola (46 de miliarde de dolari) şi Unilever (65,5 miliarde de dolari) domină piaţa, reprezentând 3-4% din vânzările globale.

Comerţul internaţional cu FMCG este condus de Germania (110 miliarde de dolari exporturi), SUA (75 de miliarde de dolari), China (55 de miliarde de dolari) şi Olanda (90 de miliarde de dolari), în timp ce SUA şi UE sunt principalii importatori. Provocările industriei includ presiunea asupra preţurilor, complexitatea lanţurilor de aprovizionare şi schimbarea preferinţelor consumatorilor, iar tendinţele majore sunt creşterea e-commerce, cererea pentru produse sănătoase şi premium, şi accentul pe sustenabilitate şi rezilienţa lanţurilor de aprovizionare.

Un indicator macroeconomic important pentru industria FMCG este rata anuală a inflaţiei, care a prezentat o tendinţă de scădere în ultimele 12 luni. În România, rata anuală a inflaţiei în iulie 2025 a coborât la 7,84%, de la 5,1% în iunie. Creşterile s-au simţit pe toate segmentele, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 6,7%, cele nealimentare - cu 8,2%, în timp ce serviciile au înregistrat un plus de 7,3%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. Unul dintre principalii factori ai creşterii inflaţiei a fost şi preţul energiei, care, odată cu liberalizarea pieţei, s-au majorat cu circa 63%. De asememea, un alt factor care pune presiune pe creşterea preţurilor sunt măsurile fiscale impuse recent, pentru a reduce deficitul bugetar, notează TradeVille.

BNR a majorat puternic prognoza de inflaţie pentru 2025, la 8,8% de la 4,6%, dar guvernatorul băncii crede că inflaţia ar putea ajunge chiar mai sus, ca urmare a datelor peste aşteptări din iulie.

• Aquila - venituri în creştere, cheltuieli mai mari, profit în scădere

În primul semestru al anului, Aquila a înregistrat o creştere a veniturilor cu 18% faţă de anul trecut, acestea însumând 1,6 miliarde de lei. Evoluţia pozitivă a fost susţinută de creşterea organică pe segmentul de distribuţie, care a înregistrat un plus de 19%, şi reprezintă 95% din cifra de afaceri, dar şi companiile achiziţionate în perioada 2024 - 2025. Noile achiziţii au contribuit cu 92 de milioane de lei la creşterea veniturilor grupului. În acelaşi timp, segmentul de logistică a crescut cu 23%, iar cel de transport a scăzut cu 5%. Veniturile obţinute din brandurile proprii au fost mai mari în acest semestru cu 20%, până la circa 64 de milioane de lei. Cheltuielile operaţionale s-au ridicat la 1,5 miliarde de lei (+18,4% în ritm anual). Cele mai mari creşteri au fost determinate de cheltuielile cu beneficiile angajaţilor, care au înregistrat un avans de 38 de milioane de lei. Astfel, EBITDA a crescut cu 17%, însumând 91 de milioane de lei, iar rezultatul operaţional a fost mai mare cu 11%, totalizând 55,2 milioane de lei. Profitul net al societăţii a totalizat 29 de milioane de lei, în scădere cu 17% faţă de semestrul întâi din 2024, fiind influenţat de costurile financiare, care au crescut faţă de anul trecut de 2,8 ori, ca urmare a finanţării bancare. În primul semestru al anului, compania a realizat 43,3% din cifra de afaceri propusă în buget pentru anul curent, circa 43,1% din EBITDA, şi 34,8% din profitul net bugetat.

• Noutăţi şi previziuni

În 2025, Aquila şi-a bugetat venituri de peste 3,6 miliarde de lei (+23%), iar EBITDA este prognozată să depăşească 211 milioane de lei (+20%), cu o marjă de 6%. Profitul net este prognozat să scadă cu 7%. Aquila îşi menţine obiectivul de a-şi dubla EBITDA până în 2026, anul de referinţă fiind 2021, în timp ce priorităţile grupului pentru 2025 rămân integrarea companiilor recent achiziţionate, precum şi creşterea vânzărilor. Pentru anul 2025, acţionarii au aprobat investiţii în valoare de 31 de milioane de euro, acesta fiind cel mai mare de la listarea companiei, în vederea modernizării flotei, echipamentelor logistice şi automatizărilor. Investiţiile realizate în primul semestru se ridică la 11 milioane de euro.

Tot în primul trimestru Aquila a aprobat şi a plătit un dividend brut de 0,0499 lei/acţiune, randamentul acestuia ridicându-se la 3,4% raportat la preţul pieţei.

• Ce spun analiştii?

Analiştii de la S&P Global Market Screener se aşteaptă ca, până la sfârşitul anului 2025, Aquila să genereze venituri în sumă de 3,4 miliarde de lei (+15% vs 2024), o EBITDA de 201,5 milioane de lei (+14,3%) şi un profit net de 99,6 milioane de lei (+10,5% vs 2024). Preţul ţintă de consens al analiştilor în prezent este la 1,59 lei (+7,4% vs preţul pieţei).

• Aquila pe grafic - avans

De la începutul anului şi până acum (YTD), acţiunile Aquila au înregistrat o creştere de 28,1%, în timp ce în ultimele 12 luni acestea au urcat cu 10,9%. În acelsi timp, piaţa din România, reprezentată de indicele BET, a crescut cu 24,6% în anul curent şi cu 15,7% în ultimele 12 luni. După un avans semnificativ în perioada 2022 şi 2023, acţiunile Aquila au evoluat în ultimul an pe un trend lateral, între un suport la 1,14 lei şi o rezistenţă la un nivel de 1,47 lei. În utlimele luni, preţul a încercat să spargă nivelul de rezistenţă, marcând un maxim istoric la începutul lunii iunie, la 1,6 lei/acţiune.

Dacă nivelul de 1,47 lei, care serveşte acum drept suport acţiunii, va reuşi să menţină preţul, este probabil ca ascensiunea cotaţiei să continue.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Aquila

Oportunităţi

Achiziţii: Integrarea celor două companii achiziţionate de Aquila în 2024, Romtec şi Parmafood, a contribuit la extinderea portofoliului companiei cu peste 120 de branduri, atât locale, cât şi internaţionale, generând aproximativ 6% din creşterea veniturilor totale în primul semestru al anului 2025. Tot în acest an, Aquila a finalizat achiziţia KITAX Kft - unul dintre top 5 jucători de distribuţie din Ungaria, cu accent pe produse profesionale de igienă şi curăţenie şi un portofoliu complementar de produse, consolidând prezenţa regională a grupului.

Creşterea brandurilor proprii: În primele şase luni din 2025, veniturile din brandurile proprii au avansat cu 20%, ceea ce sugerează potenţial suplimentar de extindere în segmentele cu marje mai mari (ex. JetXpert, AquaXpert, ExpertWipes).

Fondurile de pensii: În ultimul an, fondurile de pensii şi-au majorat cu 6,3% participaţiile în acţiunile Aquila, fiind cea mai importantă majorare realizată dintre companiile de la BVB în care acestea au decis să-şi mărească poziţiile. Această majorare are un impact pozitiv asupra cotaţiei acţiunilor pe bursă, oferind stabilitate datorită faptului că strategia investiţională a fondurilor de pensii este de tipul "Buy and hold”. Conform presei, fondurile de pensii deţin în prezent 68% din free-float-ul acţiunilor Aquila.

Riscuri

Depedenţa ridicată de segmentul distribuţie: Acesta generează circa 95% din cifra de afaceri, ceea ce poate crea vulnerabilitate în cazul unor perturbări majore în lanţul de aprovizionare sau în cerere.

Legislative: În 2024, rezultatele companiei au fost impactate de impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat de către stat de la 1 ianuarie pentru companiile care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro în anul precedent.

Macro: Rezultatele grupului pot fi afectate direct de condiţiile economice, în special de nivelul de ocupare a forţei de muncă, inflaţie, veniturile disponibile, nivelul consumului, încrederea consumatorilor şi de disponibilitatea acestora de a cheltui în pieţele în care operează compania.