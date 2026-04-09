TradeVille: BETPlus - media dividendelor ce vor fi distribuite în 2026, mai mică faţă de anul trecut

F.A.
Ziarul BURSA #Companii / 9 aprilie

TradeVille: BETPlus - media dividendelor ce vor fi distribuite în 2026, mai mică faţă de anul trecut

Media dividendelor ce urmează să fie distribuite în anul 2026 de către societăţile din indicele bursier BETPlus este de 3%, mai mică cu 1,1 puncte procentuale faţă de estimările pe selecţia de companii făcută anul trecut, care avea un randament mediu de 4,1%, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille. Acest raport prezintă o selecţie de companii din indicele BETPlus care au propus spre aprobare în AGA dividende aferente anului 2025. Pentru companiile care nu au convocat încă AGA, sunt incluse valori estimate ale dividendelor ce ar putea fi propuse.

TradeVille: BETPlus - media dividendelor ce vor fi distribuite în 2026, mai mică faţă de anul trecut

Printre Top 3 companii cu cel mai mare randament al dividendului se numără IAR (9,8%), Alumil (7,8%) şi Transilvania Broker de Asigurare (7,1%), conform datelor agregate de TradeVille. La coada clasamentului se află Digi (0,1%), Teraplast (0,4%) şi Transelectrica (0,5%). Astfel, media randamentelor estimate înregistrată de selecţia de companii din prezentul raport se găseşte uşor sub rata inflaţiei prognozată de BNR pentru finalul anului 2026, de 3,1%. Cu toate acestea, 14 dintre cele 29 de companii prezente în analiză deţin un posibil randament superior inflaţiei prognozate. Randamentele au fost calculate raportat la preţul de închidere din data de 3 aprilie 2026.

TradeVille: BETPlus - media dividendelor ce vor fi distribuite în 2026, mai mică faţă de anul trecut

Metodologie

Dividendele propuse au fost colectate din convocatoarele companiilor. În cazul companiilor care au acordat dividende în ultimii ani, dar nu au propus încă un dividend, a fost realizată o estimare a dividendului ce ar putea fi distribuit în acest an. Estimările au la bază profitul net prognozat pentru anul următor, ajustat pentru sezonalitatea profiturilor, respectiv ponderea trimestrului IV în rezultatul anual. De asemenea, rata de distribuţie utilizată este cea aferentă dividendelor plătite în 2025. Pentru companiile care fac excepţie de la această metodologie sunt incluse comentarii specifice.

Companiile care nu au acordat dividende în ultimii ani şi nu au convocat AGA sau care au convocat AGA, dar nu au propus distribuirea unui dividend în acest an, nu au fost incluse în raport.

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: convocatoarele companiilor, BNR.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

