Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

TradeVille: Procter & Gamble - stabilitate într-un trimestru dificil

F.A.
Ziarul BURSA #Companii / 28 ianuarie

Sursa foto: facebook.com/proctergamble

Sursa foto: facebook.com/proctergamble

The Procter & Gamble Company (P&G) din SUA a raportat venituri uşor mai mari pentru al doilea trimestru din anul fiscal 2026, în contextul în care majorările de preţ au compensat scăderea volumelor de vânzări. Compania a transmis că începutul anului fiscal a fost dificil, pe fondul unei pieţe de consum mai slabe, al concurenţei agresive şi al incertitudinilor geopolitice, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Concluzii-cheie

Rezultate financiare

Venituri: 22,21 miliarde de dolari, +1% vs al doilea trimestru din 2025, uşor peste estimările analiştilor (22,3 miliarde de dolari). Vânzările au fost stabile, întrucât scăderea volumelor a fost compensată de preţuri mai mari.

Profit net: 4,32 miliarde de dolari, -7% vs anul trecut

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 1,88 dolari, -5% vs anul trecut, peste estimările analiştilor (1,86 dolari)

Segmente de activitate

Venituri divizia Beauty: 4,04 miliarde de dolari, +5% anual

Venituri divizia Health: 3,41 miliarde de dolari, +5% anual

Venituri divizia Baby, Feminine & Family Care: 5,12 miliarde de dolari, -3% anual

Reacţia post-raportare

After-hours: După raportare, cotaţia a încheiat ziua de tranzacţionare în creştere cu 2,65%, semnalând stabilitate într-un context macro dificil

Mişcarea aşteptată: +/-8,64%

Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări pentru anul fiscal 2026

Venituri: P&G menţine estimarea de creştere a vânzărilor între 1% şi 5%

EPS: între 6,83 şi 7,09 dolari (creştere de 1%-6%, faţă de intervalul anterior, de 3%-9%, pe fondul unor costuri non-core mai ridicate cu restructurarea)

Capex-ul este estimat la 4-5% din vânzările nete, iar productivitatea free cash flow-ului ajustat la 85-90%

Shailesh Jejurikar, CEO:

”Beauty creşte cu 4% şi avem oportunitatea de a accelera creşterea în segmentul de îngrijire a pielii în SUA, în timp ce facem progrese solide cu SK-II şi Olay în afara SUA. Noul produs Olay, lansat recent cu sprijin puternic din partea retailerilor, va accelera acest business. Segmentul personal, care are avânt, va continua să crească atât în SUA, cât şi la nivel global”.

Andre Schulten, CFO:

”A fost un start provocator al anului fiscal, cu pieţe de consum mai slabe, concurenţă intensă şi un context geopolitic volatil. Ne aşteptăm la rezultate mai bune în semestrul al doilea”.

”Am încheiat ceea ce ne aşteptăm să fie cel mai slab trimestru al anului fiscal. Avem planuri solide de inovare şi productivitate pentru a doua jumătate a anului”.

TradeVille: Procter & Gamble - stabilitate într-un trimestru dificil

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în P&G

Oportunităţi

Achiziţii: P&G a achiziţionat brandul de sănătate digestivă Wonderbelly, deschizând oportunităţi semnificative pe segmentul de wellness şi OTC (over-the-counter), unde cererea în creştere oferă spaţiu de creştere.

Dividend: P&G şi-a reconfirmat planurile de a returna aproximativ 15 miliarde de dolari acţionarilor în anul fiscal 2026, prin dividende de circa 10 miliarde de dolari şi răscumpărări de acţiuni de 5 miliarde de dolari, subliniind o politică clară şi predictibilă de remunerare a capitalului.

Riscuri

Competiţie: Cota de piaţă globală agregată a scăzut cu 20 de puncte de bază, semnalând presiuni competitive.

Estimări: Compania estimează că tarifele vor adăuga aproximativ 400 de milioane de dolari la costurile anului fiscal curent, după taxe, în timp ce impactul costurilor cu materiile prime este aşteptat să fie neutru, comparativ cu o estimare anterioară de 100 de milioane de dolari.

Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: Analiştii au ridicat preocupări legate de presiunea competitivă, pierderea cotei de piaţă şi decelerarea unor categorii, solicitând detalii despre restructurare, preţuri şi tendinţe regionale. Tonul a fost neutru spre uşor prudent.

Îngrijorări: Investitorii erau îngrijoraţi că ritmul de creştere a vânzărilor ar putea stagna, întrucât inflaţia persistentă şi incertitudinile de pe piaţa muncii îi fac pe consumatori mai precauţi. CFO-ul Andre Schulten avertizase că vânzările de bunuri de larg consum au scăzut semnificativ în octombrie şi au rămas slabe în noiembrie, pe fondul unui consumator prudent, al închiderii temporare a guvernului federal şi al suspendării temporare a ajutoarelor alimentare.

Estimări: În următoarele 12 luni, preţul ţintă mediu are un potenţial de avans de 13%, la 170,07 dolari, cu o prognoza maximă de creştere de 30% şi o prognoza minimă de -2%, potrivit Alpha Spread.

Evaluare

P/E forward P&G: 21,54, potrivit Seeking Alpha, peste mediana sectorului (16,25)

P/E peers: Colgate-Palmolive (P/E de 23,72)

Supraevaluată cu 23%, potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bazăde către Alpha Spread comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare.

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, WSJ, Yahoo Finance, SeekingAlpha, CNBC, YCharts, MarketScreener.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb