TradeVille: Procter & Gamble - stabilitate într-un trimestru dificil

The Procter & Gamble Company (P&G) din SUA a raportat venituri uşor mai mari pentru al doilea trimestru din anul fiscal 2026, în contextul în care majorările de preţ au compensat scăderea volumelor de vânzări. Compania a transmis că începutul anului fiscal a fost dificil, pe fondul unei pieţe de consum mai slabe, al concurenţei agresive şi al incertitudinilor geopolitice, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultate financiare

Venituri: 22,21 miliarde de dolari, +1% vs al doilea trimestru din 2025, uşor peste estimările analiştilor (22,3 miliarde de dolari). Vânzările au fost stabile, întrucât scăderea volumelor a fost compensată de preţuri mai mari.

Profit net: 4,32 miliarde de dolari, -7% vs anul trecut

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 1,88 dolari, -5% vs anul trecut, peste estimările analiştilor (1,86 dolari)

Segmente de activitate

Venituri divizia Beauty: 4,04 miliarde de dolari, +5% anual

Venituri divizia Health: 3,41 miliarde de dolari, +5% anual

Venituri divizia Baby, Feminine & Family Care: 5,12 miliarde de dolari, -3% anual

Reacţia post-raportare

After-hours: După raportare, cotaţia a încheiat ziua de tranzacţionare în creştere cu 2,65%, semnalând stabilitate într-un context macro dificil

Mişcarea aşteptată: +/-8,64%

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări pentru anul fiscal 2026

Venituri: P&G menţine estimarea de creştere a vânzărilor între 1% şi 5%

EPS: între 6,83 şi 7,09 dolari (creştere de 1%-6%, faţă de intervalul anterior, de 3%-9%, pe fondul unor costuri non-core mai ridicate cu restructurarea)

Capex-ul este estimat la 4-5% din vânzările nete, iar productivitatea free cash flow-ului ajustat la 85-90%

Shailesh Jejurikar, CEO:

”Beauty creşte cu 4% şi avem oportunitatea de a accelera creşterea în segmentul de îngrijire a pielii în SUA, în timp ce facem progrese solide cu SK-II şi Olay în afara SUA. Noul produs Olay, lansat recent cu sprijin puternic din partea retailerilor, va accelera acest business. Segmentul personal, care are avânt, va continua să crească atât în SUA, cât şi la nivel global”.

Andre Schulten, CFO:

”A fost un start provocator al anului fiscal, cu pieţe de consum mai slabe, concurenţă intensă şi un context geopolitic volatil. Ne aşteptăm la rezultate mai bune în semestrul al doilea”.

”Am încheiat ceea ce ne aşteptăm să fie cel mai slab trimestru al anului fiscal. Avem planuri solide de inovare şi productivitate pentru a doua jumătate a anului”.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în P&G

Oportunităţi

Achiziţii: P&G a achiziţionat brandul de sănătate digestivă Wonderbelly, deschizând oportunităţi semnificative pe segmentul de wellness şi OTC (over-the-counter), unde cererea în creştere oferă spaţiu de creştere.

Dividend: P&G şi-a reconfirmat planurile de a returna aproximativ 15 miliarde de dolari acţionarilor în anul fiscal 2026, prin dividende de circa 10 miliarde de dolari şi răscumpărări de acţiuni de 5 miliarde de dolari, subliniind o politică clară şi predictibilă de remunerare a capitalului.

Riscuri

Competiţie: Cota de piaţă globală agregată a scăzut cu 20 de puncte de bază, semnalând presiuni competitive.

Estimări: Compania estimează că tarifele vor adăuga aproximativ 400 de milioane de dolari la costurile anului fiscal curent, după taxe, în timp ce impactul costurilor cu materiile prime este aşteptat să fie neutru, comparativ cu o estimare anterioară de 100 de milioane de dolari.

• Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: Analiştii au ridicat preocupări legate de presiunea competitivă, pierderea cotei de piaţă şi decelerarea unor categorii, solicitând detalii despre restructurare, preţuri şi tendinţe regionale. Tonul a fost neutru spre uşor prudent.

Îngrijorări: Investitorii erau îngrijoraţi că ritmul de creştere a vânzărilor ar putea stagna, întrucât inflaţia persistentă şi incertitudinile de pe piaţa muncii îi fac pe consumatori mai precauţi. CFO-ul Andre Schulten avertizase că vânzările de bunuri de larg consum au scăzut semnificativ în octombrie şi au rămas slabe în noiembrie, pe fondul unui consumator prudent, al închiderii temporare a guvernului federal şi al suspendării temporare a ajutoarelor alimentare.

Estimări: În următoarele 12 luni, preţul ţintă mediu are un potenţial de avans de 13%, la 170,07 dolari, cu o prognoza maximă de creştere de 30% şi o prognoza minimă de -2%, potrivit Alpha Spread.

• Evaluare

P/E forward P&G: 21,54, potrivit Seeking Alpha, peste mediana sectorului (16,25)

P/E peers: Colgate-Palmolive (P/E de 23,72)

Supraevaluată cu 23%, potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bazăde către Alpha Spread comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare.