TradeVille: Safetech Innovations - interes tot mai mare pentru soluţii avansate de securitate cibernetică

Safetech Innovations a raportat, pentru primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri în scădere cu 13% şi un profit net în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Compania îşi menţine bugetul pentru 2025 şi estimează că proiectele internaţionale vor genera aproximativ 15% din venituri în 2026, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultatele financiare consolidate:

Venituri: 41,3 milioane de lei, -6% anual

Cifră de afaceri: 26,8 milioane de lei, -13%

Profit operaţional: 10,2 milioane de lei, +14%, impulsionat de pierderea operaţională redusă a filialei din Marea Britanie

Profit net: 8,3 milioane de lei, +20%

Safetech UK:

Venituri: 802.000 lei

Costuri operaţionale: reduse cu 1,3 milioane de lei în ritm anual, datorită scăderii cheltuielii cu personalul

Pierderea operaţională: 1,6 milioane de lei vs 2,9 milioane de lei în anul anterior

Rezultatele financiare individuale:

Venituri: 40,5 milioane de lei, -6%

Cifră de afaceri: 26 milioane de lei, -13%, din cauza scăderii ponderii soluţiilor de securitate cibernetică, la 48%

Profit operaţional: 11,1 milioane de lei, +1%

Profit net: 9,3 milioane de lei, -1%

Evoluţie:

Rezultatele din primele nouă luni din 2025 confirmă stabilitatea modelului de afaceri Safetech Innovations.

Rezultatele au fost susţinute de ponderea ridicată a serviciilor de securitate cibernetică şi de optimizarea operaţiunilor internaţionale.

Se remarcă un interes tot mai mare al companiilor pentru soluţii avansate de securitate cibernetică, confirmând relevanţa portofoliului companiei într-o piaţă în continuă transformare.

Marja netă de profit a fost la cel mai ridicat nivel din istoria companiei, cu o creştere de 4,4 puncte procentuale.

Serviciile de securitate cibernetică au crescut cu 41%, reprezentând 52% din cifra de afaceri, comparativ cu 32% în anul anterior.

Reacţia post raportare:

Evoluţie: în ziua anunţării rezultatelor financiare, acţiunile SAFE au încheiat sesiunea bursieră la 0,966 lei, în scădere cu 2,4%.

Randament: -0,4% de la începutul anului, -3% anual

Mesaje-cheie din timpul telecoferinţei şi perspective

Victor Gânsac, Director General, în raportul curent:

”Menţinem bugetul aprobat pentru anul 2025, având în vedere evoluţia pozitivă a activităţii şi portofoliul de contracte în derulare”.

”Pentru anul 2026, ne aşteptăm la o contribuţie tot mai importantă a proiectelor internaţionale în veniturile totale, în special din contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene, prin Direcţia Generală pentru Servicii Digitale (DG DIGIT) în care participăm în calitate de subcontractant”.

Victor Gânsac, Director General, în timpul teleconferinţei:

Fonduri Europene: ”În clipa de faţă şi chiar în ultimele două luni am depus multe proiecte, în special pe linii de finanţare direct de la Bruxelles: programul Horizont, programul Dual-use şi urmează şi în zona STEP”.

Programul de răscumpărare: ”Am primit confirmarea de la Registrul Comerţului că programul a fost înregistrat (...), urmând ca acesta să se deruleze în 2026”.

Entitatea din Orientul Mijlociu (Arabia Saudită): ”Suntem în proces avansat de prezentări de ofertare către potenţiali clienţi şi sunt şanse în perioada următoare să anunţăm şi primul contract”.

Entitatea din Statele Unite: "În perioada următoare ne aşteptăm să activăm şi entitatea din Statele Unite”.

Perspective 2026:

Victor Gânsac a confirmat că bugetul care va fi prezentat pentru 2026 va marca o creştere a cifrei de afaceri, existând deja oportunităţi şi oferte transmise pentru anul următor.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Safetech Innovations

Oportunităţi

Dividende: Compania acordă dividende, cu un randament de aproximativ 1%. Ex-date dividend 2024 este 27 noiembrie 2025.

Perspective: Proiectele internaţionale, inclusiv contractul FREIA, pot aduce aproximativ 15% din cifra de afaceri în 2026, consolidând prezenţa companiei pe pieţele europene.

Membră: Compania a devenit membru CREST pentru regiunea EMEA, consolidându-şi credibilitatea internaţională şi facilitând extinderea pe pieţele din Marea Britanie şi Orientul Mijlociu.

Riscuri

Condiţiile pieţei: Sectorul public se confruntă cu întârzieri în derularea sau lansarea proiectelor, din cauza procedurilor de achiziţie complexe.

Competiţie crescută pe piaţa internaţională: Intrarea pe pieţe mature, precum Marea Britanie sau Orientul Mijlociu, presupune concurenţă puternică din partea firmelor globale de securitate cibernetică.

Volatilitatea cursului valutar: Riscul unei evoluţii nefavorabile a cursului valutar, fluctuaţiile leu/euro influenţând profitul net.

Evaluare

Gradul de îndatorare: 3%

Lichiditatea curentă: 0,68

P/E: 13x, sub media companiilor similare

P/E peers: Arctic Stream (P/E de 29x)