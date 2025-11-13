TradeVille: Safetech Innovations - interes tot mai mare pentru soluţii avansate de securitate cibernetică

Safetech Innovations a raportat, pentru primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri în scădere cu 13% şi un profit net în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Compania îşi menţine bugetul pentru 2025 şi estimează că proiectele internaţionale vor genera aproximativ 15% din venituri în 2026, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.
• Concluzii-cheie
Rezultatele financiare consolidate:
Venituri: 41,3 milioane de lei, -6% anual
Cifră de afaceri: 26,8 milioane de lei, -13%
Profit operaţional: 10,2 milioane de lei, +14%, impulsionat de pierderea operaţională redusă a filialei din Marea Britanie
Profit net: 8,3 milioane de lei, +20%
Safetech UK:
Venituri: 802.000 lei
Costuri operaţionale: reduse cu 1,3 milioane de lei în ritm anual, datorită scăderii cheltuielii cu personalul
Pierderea operaţională: 1,6 milioane de lei vs 2,9 milioane de lei în anul anterior
Rezultatele financiare individuale:
Venituri: 40,5 milioane de lei, -6%
Cifră de afaceri: 26 milioane de lei, -13%, din cauza scăderii ponderii soluţiilor de securitate cibernetică, la 48%
Profit operaţional: 11,1 milioane de lei, +1%
Profit net: 9,3 milioane de lei, -1%
Evoluţie:
Rezultatele din primele nouă luni din 2025 confirmă stabilitatea modelului de afaceri Safetech Innovations.
Rezultatele au fost susţinute de ponderea ridicată a serviciilor de securitate cibernetică şi de optimizarea operaţiunilor internaţionale.
Se remarcă un interes tot mai mare al companiilor pentru soluţii avansate de securitate cibernetică, confirmând relevanţa portofoliului companiei într-o piaţă în continuă transformare.
Marja netă de profit a fost la cel mai ridicat nivel din istoria companiei, cu o creştere de 4,4 puncte procentuale.
Serviciile de securitate cibernetică au crescut cu 41%, reprezentând 52% din cifra de afaceri, comparativ cu 32% în anul anterior.
Reacţia post raportare:
Evoluţie: în ziua anunţării rezultatelor financiare, acţiunile SAFE au încheiat sesiunea bursieră la 0,966 lei, în scădere cu 2,4%.
Randament: -0,4% de la începutul anului, -3% anual
Mesaje-cheie din timpul telecoferinţei şi perspective
Victor Gânsac, Director General, în raportul curent:
”Menţinem bugetul aprobat pentru anul 2025, având în vedere evoluţia pozitivă a activităţii şi portofoliul de contracte în derulare”.
”Pentru anul 2026, ne aşteptăm la o contribuţie tot mai importantă a proiectelor internaţionale în veniturile totale, în special din contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene, prin Direcţia Generală pentru Servicii Digitale (DG DIGIT) în care participăm în calitate de subcontractant”.
Victor Gânsac, Director General, în timpul teleconferinţei:
Fonduri Europene: ”În clipa de faţă şi chiar în ultimele două luni am depus multe proiecte, în special pe linii de finanţare direct de la Bruxelles: programul Horizont, programul Dual-use şi urmează şi în zona STEP”.
Programul de răscumpărare: ”Am primit confirmarea de la Registrul Comerţului că programul a fost înregistrat (...), urmând ca acesta să se deruleze în 2026”.
Entitatea din Orientul Mijlociu (Arabia Saudită): ”Suntem în proces avansat de prezentări de ofertare către potenţiali clienţi şi sunt şanse în perioada următoare să anunţăm şi primul contract”.
Entitatea din Statele Unite: "În perioada următoare ne aşteptăm să activăm şi entitatea din Statele Unite”.
Perspective 2026:
Victor Gânsac a confirmat că bugetul care va fi prezentat pentru 2026 va marca o creştere a cifrei de afaceri, existând deja oportunităţi şi oferte transmise pentru anul următor.
• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Safetech Innovations
Oportunităţi
Dividende: Compania acordă dividende, cu un randament de aproximativ 1%. Ex-date dividend 2024 este 27 noiembrie 2025.
Perspective: Proiectele internaţionale, inclusiv contractul FREIA, pot aduce aproximativ 15% din cifra de afaceri în 2026, consolidând prezenţa companiei pe pieţele europene.
Membră: Compania a devenit membru CREST pentru regiunea EMEA, consolidându-şi credibilitatea internaţională şi facilitând extinderea pe pieţele din Marea Britanie şi Orientul Mijlociu.
Riscuri
Condiţiile pieţei: Sectorul public se confruntă cu întârzieri în derularea sau lansarea proiectelor, din cauza procedurilor de achiziţie complexe.
Competiţie crescută pe piaţa internaţională: Intrarea pe pieţe mature, precum Marea Britanie sau Orientul Mijlociu, presupune concurenţă puternică din partea firmelor globale de securitate cibernetică.
Volatilitatea cursului valutar: Riscul unei evoluţii nefavorabile a cursului valutar, fluctuaţiile leu/euro influenţând profitul net.
Evaluare
Gradul de îndatorare: 3%
Lichiditatea curentă: 0,68
P/E: 13x, sub media companiilor similare
P/E peers: Arctic Stream (P/E de 29x)
Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, teleconferinţă rezultate financiare, BVB, investestelabursa.ro, SimplyWallStreet.
Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.
Opinia Cititorului