TradeVille: Sectorul energiei din SUA - venituri susţinute de rafinare şi servicii petroliere

Aşteptările pieţei pentru sectorul energiei din SUA indică venituri relativ reziliente în ultimul trimestru din 2025, susţinute de rafinare şi servicii petroliere, în pofida unui context mai slab pentru preţul petrolului, iar profitabilitatea pe acţiune este sub presiune, în special în upstream, urmând să fie inferioară nivelurilor din ultimele trei luni ale anului 2024, pentru majoritatea companiilor din domeniu, potrivit unui raport al Departamentului de Analiză al TradeVille.

Raportul sintetizează ultimele noutăţi şi perspectivele sectorului energetic din SUA, cu accent pe datele de raportare şi aşteptările pieţei, într-un context marcat de volatilitate geopolitică şi presiuni structurale de ofertă.

• Geopolitică vs. fundamente de ofertă

Petrol - evoluţie 2025: Cotaţia ţiţeiului a scăzut cu 18,5% în 2025, marcând al treilea an consecutiv cu scădere anuală (prima serie de trei ani consecutivi de declin din 2020 încoace), pe fondul excesului global de ofertă şi al acumulărilor ridicate de stocuri, cu preţul Brent coborând de la o medie de 79 de dolari/baril în ianuarie la circa 63 de dolari/baril în decembrie.

Petrol - evoluţie ianuarie 2026: Preţurile ţiţeiului au crescut în ianuarie 2026 (Brent +6,3%), susţinute de riscuri geopolitice legate de Iran, Rusia şi Ucraina, însă avansul a fost limitat de revenirea exporturilor Venezuelei şi de excesul global de ofertă.

SUA-Venezuela - impact mai mic faţă de aşteptări: După îndepărtarea preşedintelui Maduro, revenirea fluxurilor de ţiţei venezuelean către SUA poate adăuga treptat oferta pe piaţă, însă la o scară redusă comparativ cu piaţa globală, ceea ce limitează impactul direct asupra preţurilor.

Perspective petrol 2026 (IEA): Cererea globală este prognozată să crească cu 930.000 de barili/zi în 2026, peste ritmul din 2025 (+850.000 barili/zi), dar mult sub creşterea ofertei, estimată la +2,5 milioane de barili/zi (vs +3 milioane de barili/zi în 2025), ceea ce menţine un surplus semnificativ pe piaţă şi un buffer ridicat de stocuri, limitând potenţialul de apreciere sustenabilă a preţurilor, în ciuda riscurilor geopolitice.

Perspective LNG 2026: Oferta globală de LNG este aşteptată să urce la 460-484 milioane de tone (un salt de până la 10% anual, susţinut de noi capacităţi, în special din SUA şi Qatar), ceea ce ar urma să reducă presiunea din anii trecuţi şi să coboare preţurile faţă de 2025, stimulând revenirea cererii în Asia cu 4%-7% (condusă de China şi India) şi creşterea importurilor în Europa.

• Context şi evoluţie

S&P 500 - aşteptări sectoriale (ultimul trimestru din 2025): Sectorul Energie este estimat să subperformeze cu -2,8% anual, pe fondul unui preţ mediu al petrolului de 59,14 dolari/baril (-16% anual), cu presiune din Explorare & Producţie (-24%) şi Integrare petrol şi gaze (-12%), parţial compensată de Rafinare (+617%).

S&P 500 Energy Index: Indicele reprezentaiv a pieţei de energie din SUA este în creştere cu aproximativ 6,9% de la începutul anului, susţinut de redresarea petrolului din ianuarie 2026, în timp ce avansul anual este mai moderat, de aproape 5,6%, reflectând faptul că performanţa recentă recuperează doar parţial scăderile din 2025.

• Companii de producere şi rafinare

Sezonul de raportare pentru rezultatele ultimului trimestru din 2025 ale marilor companii energetice din SUA are loc la finalul lunii ianuarie şi în prima jumătate a lunii februarie. Cele mai mari companii analizate sunt Exxon Mobil şi Chevron, care vor publica rezultatele pe 30 ianuarie 2026, urmate de Occidental Petroleum, pe 18 februarie, şi PBF Energy, pe 12 februarie 2026.

ExxonMobil: Profit pe acţiune (EPS) estimat la aproximativ 1,69 dolari (peste trimestrul al treilea din 2025, sub ultimul trimestru din 2024), venituri la circa 81 miliarde de dolari; impact negativ al preţului petrolului de până la 1,2 miliarde de dolari, parţial compensat de rafinare (+0,7 miliarde de dolari); presiunea din upstream ar putea fi parţial compensată de rafinare, cu un aport pozitiv estimat la până la 0,7 miliarde de dolari.

Chevron: EPS estimat la 1,45 dolari (vs 2,06 dolari în ultimele trei luni din 2024), venituri la aproximativ 48 miliarde de dolari, sub trimestrele anterioare.

Occidental Petroleum: EPS estimat la 0,28 dolari (vs 0,80 dolari în anul anterior), venituri la aproximativ 67 de miliarde de dolari, presiune ridicată pe upstream.

PBF Energy : EPS estimat la -0,19 dolari, îmbunătăţire faţă de ultimul trimestru din 2024 (-2,82 dolari), venituri la aproximativ 17 miliarde de dolari, uşor sub anul trecut.

• Companii de servicii petroliere

SLB: EPS estimat la 0,74 dolari (vs 0,92 dolari în ultimul trimestru din 2024), cu venituri prognozate la aproximativ 55 de miliarde de dolari, peste nivelul din ultimul trimestru din 2024 (9,28 miliarde de dolari).

Baker Hughes: EPS estimat la 0,67 dolari (vs 0,70 dolari în ultimele trei luni din 2024), iar veniturile sunt prognozate la circa 7,07 miliarde de dolari, sub cele 7,36 miliarde de dolari raportate anul trecut.

Halliburton raportează peste aşteptări: A raportat un EPS de 0,69 dolari, peste consensul de 0,55 dolari (+25,3%), cu venituri de 5,66 miliarde de dolari, peste aşteptări (+4,3%), confirmând o performanţă peste piaţă.

NOV: EPS estimat la 0,25 dolari (vs 0,43 dolari în ultimele trei luni din 2024), cu venituri prognozate la circa 17 miliarde de dolari, relativ stabile anual, dar cu presiune pe profitabilitate.

Weatherford International: EPS estimat la 1,43 dolari (vs 1,50 dolari în ultimul trimestru din 2024), iar veniturile sunt prognozate la aproximativ 1,26 miliarde de dolari, sub nivelul de anul trecut (1,34 miliarde de dolari).

Evoluţie acţiuni energie (de la începutul anului): Performanţă solidă la începutul anului, cu SLB (+21%), PBF (+13,5%) şi HAL (+134%) în top, urmate de XOM (+8,4%) şi CVX (+8,5%).

Evoluţie acţiuni energie (anual): Diferenţe vizibile între sub-sectoare, cu XOM (+17%), NOV (+13,7%) şi WFRD (+13,5%) pe plus, în timp ce OXY rămâne sub presiune (-16,4%).

Context petrol: În 2025, preţul ţiţeiului Brent a scăzut cu 18,5%, până la minime de circa 63 de dolari/baril în decembrie, dar în ianuarie 2026 petrolul a revenit cu +6,3%