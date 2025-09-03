TradeVille: Transport Trade Services - între presiuni şi adaptare

Transport Trade Services SA (TTS) a traversat prima jumătate a anului într-un climat dificil, marcat de volatilitate şi condiţii grele de navigaţie. Compania a reuşit, însă, să îşi îmbunătăţească profitabilitatea trimestrială printr-un control mai strict al costurilor şi rămâne concentrată pe consolidarea activităţilor portuare şi pe diversificarea fluxurilor de mărfuri în a doua parte a anului, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

TTS este o companie de logistică integrată şi unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri din bazinul Dunării. Grupul deţine cea mai mare flotă fluvială din România, cu o capacitate combinată de peste 800.000 de tone şi include opt macarale plutitoare, precum şi terminalele portuare proprii în şapte locaţii dunărene şi în Portul Constanţa. Activitatea TTS se desfăşoară pe trei segmente principale: Expediţie internaţională de mărfuri (în special produse agricole, minerale şi produse chimice); Transport fluvial, prin flota proprie şi servicii integrate mulţi-modale; Operare portuară, desfăşurată în terminale proprii, inclusiv prin compania DECIROM, integrată în grup.

La 28.08.2024, fondatorul şi preşedintele Consiliului de Administraţiei al TTS, Mihăilescu Alexandru Mircea, avea o deţinere de 25,3% din capitalul social al TTS, în timp ce acţionarii persoane juridice controlau aproximativ 46%. Restul de 28,6% din acţiuni se aflau în posesia persoanelor fizice. Din acţionariatul companiei mai fac parte nume importante, precum NN Group NV, Pavăl Holding, Aegon Pensii şi Utilico Emerging Markets PLC (fond de investiţii listat pe Bursa din Londra).

• Portul Constanţa - hub strategic

Portul Constanţa îşi consolidează statutul de hub strategic al Mării Negre, prin proiecte de investiţii de aproape 2 miliarde de euro aflate în derulare sau pregătire, potrivit Ministerului Transporturilor. Printre acestea se numără extinderea terminalului Canopus, modernizarea infrastructurii electrice, proiecte de dragaj şi dezvoltarea unor noi cheiuri, dar şi construcţia unor moluri cu o valoare estimată de peste 1 miliard de euro. Din perspectiva traficului, în primele trei luni din 2025, prin porturile maritime româneşti au fost operate 12,7 milioane de tone de mărfuri, în scădere cu 22,1% faţă de perioada similară din 2024, pe fondul reducerii cu 44,8% a volumului încărcat. Constanţa a rămas principalul centru, cu o pondere de 96,2% în traficul maritim naţional, cele mai mari volume fiind reprezentate de produse agricole (55,5% din totalul mărfurilor încărcate) şi de cărbune, ţiţei şi gaze naturale (37,7% din totalul mărfurilor descărcate).

În paralel, România a inclus Portul Constanţa în lista proiectelor propuse Comisiei Europene pentru programul SAFE, alături de două autostrăzi majore, vizând consolidarea conectivităţii logistice şi militare regionale.

• TTS - cifră de afaceri în scădere cu 25%

Transport Trade Services a continuat să se confrunte cu condiţii dificile şi în al doilea trimestru al anului, după ce în primul a suferit scăderi ale rezultatelor financiare. Prima jumătate a anului s-a caracterizat pentru societate cu un climat economic dificil, volatilitatea fluxurilor comerciale, presiune ridicată pe tarife şi condiţii dificile de navigare pe Dunăre. Totuşi, în ciuda unor condiţii mai grele, al doilea trimestru din 2025 a adus pentru societate o profitabilitate mai ridicată pe fondul unui control mai strict al cheltuielilor.

Astfel, la nivel consolidat, TTS a raportat o cifră de afaceri de 319,8 milioane de lei, în scădere cu 25,1% faţă de anul anterior, pe fondul unui volum agregat de mărfuri expediate, transportate şi operate de 5,3 milioane de tone (-23,3% anual). O scădere semnificativă s-a înregistrat pe cantitatea operată de produse agricole (-57,5%) şi pe produse chimice (-18,8%), în timp ce produsele minerale au înregistrat o creştere de 3,5%. EBITDA consolidată la semestru a fost în valoare de 37,5 milioane de lei (-62%), în timp ce rezultatul operaţional s-a menţinut în arie negativă, însumând -11,4 milioane de lei, faţă de câştigul de 46,3 milioane de lei din aceeaşi perioadă a anului trecut.

La finele celui de-al doilea trimestru din 2025, societatea a reuşit reducerea cheltuielilor operaţionale cu 6,2% faţă de primul trimestru al anului şi cu 9,9% faţă de perioada similară din 2024, ca urmare a unui control mai strict pe cheltuielile salariale, cele de reparaţii şi de mentenanţă a navelor. Rezultatul net pentru primele şase luni din 2025 s-a situat la un nivel de -18,9 milioane de lei, faţă de câştigul de 37,4 milioane de lei de anul trecut.

Societatea şi-a actualizat previziunile pentru restul anului, care sunt acum mai mici faţă de proiecţiile iniţiale. Raportat la noile estimări, TTS a reuşit să genereze în prima jumătate a anului o cifră de afaceri în proporţie de 45% faţă de estimările pentru 2025, în timp ce EBITDA reprezintă 28% comparativ cu prognoza pe tot anul.

• Previziuni şi noutăţi

Pentru sfârşitul anului 2025, conform noilor estimări ale TTS, societatea se aşteaptă să genereze o cifră de afaceri consolidată în intervalul 685 - 725 milioane de lei (în medie -1,2% vs 2024), în timp ce indicatorul EBITDA a fost previzionat pe un interval de 126 - 139 milioane de lei (în medie -0,5% vs 2024). Aceste cifre sunt mai mici faţă de bugetul iniţial aprobat pentru 2025, unde TTS a prevăzut o cifră de afaceri de 781,1 milioane de lei şi o EBITDA de 163,6 milioane de lei.

Managementul companiei anticipează pentru a doua parte a anului o creştere a activităţii TTS, stabilizarea condiţiilor de navigare şi menţinerea tendinţei de creştere a activităţilor portuare, în special pe partea de mărfuri non-agricole. Produsele minerale se aşteaptă să aibă o cerere la fel de mare ca în semestrul întâi 2025, în timp ce cererea pentru materiile prime pentru metalurgie va rămâne joasă. Pe partea de produsele agriocole, recoltele record se aşteaptă să crească fluxurile de produse în al treilea trimestru. Pe termen scurt, navigarea pe Dunăre va rămâne dificilă.

Anul 2025 rămâne în continuare pentru societate unul de redresare, în timp ce se aşteaptă să pună în acest an o bază bună de creştere pentru 2026, notează TradeVille.

• Ce spun analiştii?

Estimările de la S&P Global Market Inteligence arată că TTS este aşteptat să genereze până la sfârşitul anului o cifră de afaceri în sumă de 684,8 milioane de lei, în scădere cu 6,7% faţă de 2024, în timp ce EBITDA a fost prognozată la 116,3 milioane de lei (-16,7% vs 2024). Rezultatul operaţional a fost estimat la 16,1 milioane de lei (-55,3% vs 2024), iar rezultatul net - la de 47,1 milioane de lei (+146,2% vs 2024).

Conform datelor agregate de FactSet, preţul ţintă de consens pentru acţiunile TTS se situează la 4,16 lei (-16,3% vs preţul pieţei).

• TTS pe grafic - avans în 2025

Acţiunile TTS au înregistrat o scădere în ultimele 12 luni de 35,8%, în timp ce de la începutul anului şi până acum au crescut cu 3,7%. Compania a subperformat faţă de piaţa principală de la BVB, reprezentată de indicele BET, care în ultimul an a marcat o creştere de 12,8%, iar de la începutul anului şi până acum - de 22,9%. După o scădere semnificatica a acţiunii în 2024, în 2025 cotaţia TTS a evoluat pe un trend lateral, stabilit între un suport la 3,8 lei şi o rezistenţă la 5,4 lei. În prezent, preţul se situează peste media mobilă de 200 zile pentru prima dată din iunie 2024, iar intersecţia dintre media mobilă de 200 zile şi cea de 50 zile dă un semnal puternic de creştere.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în TTS

Oportunităţi

Dividende: În luna aprilie 2025, TTS a aprobat distribuirea de dividende în valoare totală de 27,9 milioane de lei, echivalentul a 0,155 lei/acţiune, aferente exerciţiului financiar 2024. Dividendul a fost plătit în data de 16 iunie 2025. În anul anterior, compania a distribuit 68,3 milioane de lei, respectiv 1,14 lei/acţiune.

Bariere mari de intrare în sector: Accesul noilor competitori în sectorul transportului fluvial şi al operării portuare este extrem de limitat, din cauza costurilor ridicate ale investiţiilor iniţiale, a duratei lungi de amortizare a echipamentelor şi a accesului restrâns la infrastructura critică.

Operarea portuară: Grupul TTS continuă să îşi consolideze poziţia ca operator logistic integrat, cu investiţii semnificative în infrastructura portuară. În semestrul întâi din 2025, investiţiile în operare portuară au însumat 65,3 milioane de lei, dintre care 58 de milioane de lei au fost alocate extinderii terminalului Canopus şi 5,8 milioane de lei terminalului DECIROM.

Riscuri

Diversificare redusă: Activitatea TTS rămâne concentrată pe trei categorii principale de mărfuri - produse agricole, minerale şi produse chimice -, care generează cea mai mare parte a volumelor transportate şi operate. Această concentrare face ca rezultatele financiare să fie influenţate de volatilitatea fluxurilor comerciale internaţionale şi de condiţiile de preţ din pieţele de profil.

Seceta: În contextul schimbărilor climatice, seceta reprezintă un risc recurent pentru TTS, afectând direct navigabilitatea pe Dunăre. Nivelul scăzut al apei a fost o problemă majoră şi în primul semestru din 2025, când condiţiile de navigaţie s-au înrăutăţit comparativ cu trimestrul întâi din 2025, ceea ce a limitat capacitatea de încărcare a navelor, a crescut durata voiajelor şi a dus la creşterea costurilor operaţionale.

Dependenţă de context geopolitic: După ciclul 2022-2023, când conflictul din Ucraina a generat un aflux excepţional de trafic prin porturile româneşti, fluxurile agricole din 2024-2025 au scăzut semnificativ, afectate de blocajul generat de preţurile internaţionale scăzute şi de revenirea parţială a rutelor tradiţionale. Această evoluţie a avut impact vizibil asupra volumelor operate şi transportate de Grupul TTS.