Transport cu vehicule uşoare versus grupaj. Cum se schimbă piaţa transporturilor odată cu adoptarea noii legislaţii europene privind tahografele

Începând cu 1 iulie 2026, se modifică legislaţia europeană - Pachetul Mobilitate - cu privire la tahografie, astfel că autovehiculele comerciale uşoare, cu greutatea cuprinsă între 2,5 şi 3,5 tone, care efectuează transport internaţional sau cabotaj în UE vor fi obligate să utilizeze tahografe inteligente de a doua generaţie (G2V2), se arată într-un comunicat de presă al Dachser, remis redacţiei. Este o măsură care vizează monitorizarea timpilor de conducere şi odihnă pentru a asigura concurenţa loială şi siguranţa rutieră. În noul context, avantajele transportului în sistem de grupaj sunt tot mai evidente din punct de vedere al costurilor şi timpilor de livrare.

Pentru a înţelege impactul noii legislaţii asupra pieţei este util să revizuim opţiunile curente în reţeaua de transport de mărfuri. Există două soluţii principale în prezent pe piaţa serviciilor de transport auto: transportul direct cu vehicule uşoare, situaţie în care este asigurată strict livrarea mărfii pentru un client; transportul de grupaj, care foloseşte o reţea de transport pentru a livra bunuri către destinaţii multiple.

În acest moment, transportul cu vehicule uşoare are avantajul de a fi mai rapid şi mai flexibil, dar costurile sunt mai mari decât în sistem de grupaj. Conform calculelor companiei germane de logistică DACHSER, prezentă şi în România, în funcţie de distanţă şi destinaţie, la nivelul Europei, livrările cu autovehicule uşoare au costuri cu până la 40 - 50% mai mari decât cele în regim de grupaj, iar timpul de livrare poate fi cu 1-2 zile mai mic. De exemplu, livrările către Germania, Olanda, Belgia pot fi cu o zi mai rapide în cazul vehiculelor mici, dar costurile sunt mai mari cu 40%. În cazul livrărilor în Spania, Portugalia, Marea Britanie şi Italia, timpii de livrare pot fi cu 2 zile mai mici, dar extra-costul este de 50% în cazul vehiculelor uşoare.

Noua legislaţie nu doar îmbunătăţeşte siguranţa în trafic, reducând riscul producerilor accidentelor din cauza oboselii şoferilor - aceştia nefiind obligaţi în prezent să respecte reglementările europene privind organizarea timpului de lucru (Directiva 2002/15/CE) -, ci are un impact favorabil şi asupra sustenabilităţii activităţii de transport.

"Implementarea noii legislaţii are multiple efecte pozitive. Transportul în regim de grupaj devine la fel de eficient din punct de vedere al timpilor de livrare şi va avea în continuare costuri reduse faţă de opţiunea unui vehicul uşor. În cazul utilizării variantei de transport în sistem grupaj, tariful de transport reprezintă unul dintre marile avantaje deoarece mărfurile circulă între platformele DACHSER consolidate pe mijloace de transport de mare capacitate road-train compuse din 2 containere cu lungimea totală de 15,2 metri (22 tone), cu o capacitate de încărcare dublă datorită sistemului double deck, astfel că se poate ajunge la o încărcare de până la 60 de paleţi, în funcţie

de înălţimea acestora. Comparativ, costul pe palet transportat cu un vehicul obişnuit, cu capacitatea efectivă de 1,5 tone şi maximum 10 paleţi, pentru acelaşi parcurs principal, este semnificativ mai mare decât în cazul unui vehicul road-train.”, a explicat Dan Georgescu, Operations Manager DACHSER Romania.

Potrivit acestuia, "transportul în regim de grupaj contribuie la scăderea emisiilor de CO2 prin rata ridicată de utilizare a capacităţii camioanelor ce conectează platformele Dachser şi reducerea, astfel, a numărului de vehicule utilizate în operaţiunile de transport. Sistemul de grupaj reduce, de asemenea, poluarea fonică şi contribuie la scăderea numărului de vehicule folosite ca urmare a unei planificări mai eficiente, pe baza utilizării programelor IT dezvoltate de către Dachser.

DACHSER are pârghii pentru a optimiza costurile de transport, timpii de livrare sunt predictibili şi din România acoperim toate destinaţiile din Europa, cu transporturi zilnice de aproximativ 800 de paleţi care tranzitează depozitele de la Bucureşti, Braşov şi Arad.”

Întreaga reţea DACHSER operează sub un sistem IT unificat, platforma eLogistics, care asigură trasabilitatea transporturilor pentru clienţi, pe toată durata lor. Cu un program fix de sosire şi plecare, transportul de grupaj rămâne o soluţie avantajoasă pentru transportul de mărfuri, cu excepţia cazurilor în care timpul de tranzit este critic şi reducerea costurilor nu este o prioritate.

Pentru furnizorii de servicii de transport cu vehicule uşoare, menţinerea timpului de tranzit curent în condiţiile în care şoferii vor trebui să respecte perioadele de pauză prevăzute de legislaţia europeană va fi posibilă doar prin angajarea mai multor şoferi, situaţie în care costurile pentru clienţi vor creşte.

Indiferent de soluţia de transport aleasă, siguranţa rutieră este un interes şi o responsabilitate comună, iar tahografele şi-au demonstrat contribuţia în acest sens. Noua legislaţie europeană va reseta piaţa transporturilor, atât furnizorii de servicii cât şi clienţii urmând să-şi regândească strategiile pentru a opera în condiţii optime.