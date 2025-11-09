Trei oameni au murit în Tenerife, luaţi de valurile puternice

Trei persoane au murit sâmbătă în accidente separate provocate de valurile puternice din Tenerife, iar alte nouă au fost rănite, potrivit AFP. Insulele Canare, din care face parte şi insula spaniolă, se află în stare de alertă din cauza vânturilor şi a mării agitate.

Un bărbat scos din apă pe o plajă din La Guancha, în nordul insulei, a murit la sosirea echipajelor medicale, iar un alt bărbat a fost găsit fără viaţă în largul plajei El Cabezo, în sud. În Puerto de la Cruz, un val uriaş a luat zece persoane de pe ţărm; una dintre victime, o femeie aflată în stop cardiac, nu a mai putut fi salvată.

Celelalte nouă persoane au suferit răni, dintre care trei grave, şi au fost transportate la spital.

Autorităţile din Insulele Canare au îndemnat populaţia şi turiştii să evite cheiurile şi zonele de coastă, avertizând că regiunea rămâne sub alertă pentru fenomene meteo periculoase.