Trendyol revine la UNTOLD

Trendyol, marketplace online internaţional de top, revine, pentru al doilea an consecutiv, la UNTOLD în calitate de Partener Oficial de Fashion. Anul acesta, compania îşi va consolida prezenţa la evenimentul desfăşurat în Cluj-Napoca prin integrarea comercianţilor români în experienţa festivalului, în cadrul zonei Fashion & Beauty Corner, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

În perioada 6-9 august, participanţii UNTOLD vor putea descoperi universul Trendyol într-un spaţiu dedicat, conceput ca un punct de întâlnire între modă, creativitate şi experienţe interactive. Deschiderea oficială a zonei Trendyol din cadrul UNTOLD va fi marcată de prezenţa lui Smiley, ambasadorul brandului şi unul dintre cele mai cunoscute nume din industria muzicală românească.

Zona va reuni activări speciale dedicate participanţilor la festival, oportunităţi de creare de conţinut, sesiuni de tip meet & greet cu influenceri din comunitatea Trendyol, precum şi alte experienţe concepute pentru a aduce vizitatorii mai aproape de brand.

• Comercianţii români, în centrul activării Trendyol

Pentru prima dată în cadrul parteneriatului cu UNTOLD, Trendyol va aduce la eveniment o selecţie de comercianţi români activi pe platformă, oferindu-le vizibilitate în cadrul unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume. Iniţiativa face parte din strategia companiei de a susţine ecosistemul local de selleri şi de a crea noi oportunităţi de conectare între brandurile româneşti şi consumatori.

„Prezenţa noastră la UNTOLD reprezintă o oportunitate importantă de a aduce la viaţă universul Trendyol într-un context relevant pentru publicul din România şi din regiune. Datorită colaborării foarte bune de anul trecut, continuăm şi în acest an să susţinem unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume. Anul acesta ne bucurăm să facem un pas înainte şi să includem comercianţi români în activarea noastră, oferindu-le o nouă platformă de vizibilitate şi conectare cu publicul”, a declarat Irem Yilandil, Head of International Expansion, Trendyol Group.

Prin prezenţa la UNTOLD pentru al doilea an consecutiv, Trendyol îşi continuă strategia de conectare cu publicul local prin experienţe relevante cultural şi îşi consolidează poziţionarea ca destinaţie principală de fashion şi lifestyle, „UNTOLD ONE” fiind conceptul sub care va fi organizată ediţia din 6-9 august 2026.