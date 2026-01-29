Trezoreria SUA neagă orice intervenţie pe piaţa valutară, în contextul slăbirii dolarului

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a negat categoric informaţiile potrivit cărora Statele Unite ar putea interveni pe piaţa valutară, în contextul slăbirii dolarului şi al speculaţiilor legate de o posibilă intervenţie pentru susţinerea yenului japonez, conform News.ro.

„Absolut deloc”, a declarat Bessent pentru CNBC, întrebat dacă SUA intervin pe piaţa valutară sau încearcă să întărească yenul, subliniază sursa citată.

Declaraţia vine după ce, marţi, indicele dolarului, care urmăreşte evoluţia monedei americane faţă de un coş de valute majore, a scăzut cu 1,3%, specifică sursa. Aceasta a fost cea mai mare depreciere zilnică din aprilie, iar indicele a coborât la cel mai redus nivel din 2022, conform News.ro.

Filiala din New York a Rezervei Federale a discutat săptămâna trecută cu dealeri despre cursul dolar-yen, un demers interpretat frecvent ca un posibil semnal premergător unei intervenţii pe piaţa valutară. Scott Bessent a refuzat să comenteze aceste informaţii, aminteşte News.ro.

Secretarul Trezoreriei a reiterat însă că Statele Unite menţin o politică a „dolarului puternic”, bazată pe fundamente economice solide, precum reducerea deficitului comercial şi menţinerea fluxurilor de capital către economia americană, potrivit News.ro.

Declaraţiile lui Bessent vin la o zi după ce preşedintele Donald Trump a afirmat că este „mulţumit” de nivelul actual al dolarului, în pofida faptului că moneda americană s-a depreciat cu peste 10% în ultimele 12 luni, evidenţiază sursa citată.

Totodată, Trump a acuzat China şi Japonia că îşi devalorizează monedele în mod incorect pentru a obţine avantaje comerciale şi a sugerat că investitorii urmăresc atent o posibilă intervenţie în sprijinul yenului, relatează News.ro.

„Este greu să concurezi când ei îşi devalorizează moneda”, a declarat Trump, aflat într-o vizită în Iowa dedicată promovării programului său economic, adaugă sursa citată.