Trump: ”Tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”

Donald Trump a declară astăzi, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia că ”tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”.
Preşedintele american Donald Trump a sosit miercuri la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Elveţia, cu aproximativ 30 de minute înaintea orei programate a discursului său.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 21.01.2026, 17:01)
Nu.vrei si Everestul?Pe bune,chiar asa,au niste nepalezi cel.mai inalt varf din lume in timp ce acesta ar trebui sa devina trumpist!Pai,ce ?E doar un munte!Trumpule,esti de Doamne-fereste!