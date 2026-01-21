Trump: ”Tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”

Donald Trump a declară astăzi, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia că ”tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”.

Preşedintele american Donald Trump a sosit miercuri la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Elveţia, cu aproximativ 30 de minute înaintea orei programate a discursului său.