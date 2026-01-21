Trump: „SUA vor susţine NATO 100%”

Donald Trump a declarat la Forumul economic de la Davos, din Elveţia, că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că liderul rus Vladimir Putin „doreşte să încheie un acord”, precizând că este în discuţii cu el, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, preşedintele american consideră că şi omologul ucrainean Volodimir Zelenski doreşte să încheie un acord: „Trebuie să pună capăt războiului.”

Donald Trump a mai spus că NATO va contribui la încetarea războiului: „Trebuie să pună capăt războiului, deoarece prea mulţi oameni mor, mor inutil”, a relatat sursa menţionată.

El consideră că este o cerere modestă în comparaţie cu ceea ce SUA au oferit NATO, a mai informat News.ro, care a subliniat că Trump a mai transmis că SUA vor susţine NATO 100%, dar nu este sigur dacă aliaţii vor întoarce favoarea.