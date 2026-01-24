Trump a ameninţat Canada cu o taxă vamală de 100% în cazul încheierii unui acord comercial cu China

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va impune tarife vamale de 100% asupra importurilor canadiene în Statele Unite în cazul unui acord comercial între Canada şi China, după ce premierul canadian, Mark Carney, a anunţat la Beijing, săptămâna trecută, un acord preliminar în acest sens, potrivit AFP.

Dacă Mark Carney „crede că va transforma Canada într-un „port de depozitare” pentru ca China să-şi trimită bunurile şi produsele în Statele Unite, se înşeală grav”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social, adăugând: „China va devora Canada, o va distruge complet, inclusiv prin distrugerea afacerilor, a ţesutului social şi a modului de viaţă general”.

Potrivit preşedintelui american, „globalistul” Mark Carney, care a convenit un acord comercial cu Beijingul, în cadrul diversificării relaţiilor Canadei, ar fi vinovat de complezenţă faţă de Partidul Comunist Chinez.

Vineri, într-un alt mesaj, tot pe Truth Social, Donald Trump a afirmat că vecina nordică a SUA, Canada, va fi „devorată” de China în mai puţin de un an.

Relaţiile dintre Statele Unite şi Canada sunt la cel mai scăzut nivel, a relatat AFP. De la revenirea sa la Casa Albă, în urmă cu un an, Donald Trump a repetat în mod regulat că doreşte ca vecina Canada să devină al 51-lea stat american, potrivit sursei citate. În noaptea de luni spre marţi, 20 ianuarie, în timp ce ambiţiile americane asupra Groenlandei îngrijorau aliaţii de la Washington, preşedintele american a postat pe Truth social o serie de fotografii generate de inteligenţa artificială în care apare în Biroul Oval alături de liderii europeni în faţa unei hărţi pe care steagul american acoperă Statele Unite, dar şi Canada, Groenlanda şi Venezuela, a mai transmis sursa menţionată.