Trump a criticat ţara gazdă a Forumului Economic Mondial

Preşedintele SUA a lansat mai multe critici la adresa Elveţiei, ţara care găzduieşte anual Forumul Economic Mondial de la Davos.

El a spus că fosta preşedintă elveţiană Karin Keller-Sutter, care a părăsit funcţia pe 31 decembrie 2025, l-a sunat anul trecut şi i-a repetat „obsesiv” că SUA nu pot impune taxe vamale de 30% împotriva Elveţiei, „o ţară mică”.

„Pur şi simplu mi-a displăcut atât de mult”, a subliniat liderul de la Casa Albă, spunând apoi că ea „a fost atât de agresivă”.