Trump acuză Coreea de Sud de „epurare” politică înaintea întâlnirii cu preşedintele Lee Jae-myung

A.B.
Internaţional / 25 august, 18:58

Trump acuză Coreea de Sud de „epurare” politică înaintea întâlnirii cu preşedintele Lee Jae-myung

Preşedintele american Donald Trump a criticat luni Coreea de Sud, afirmând că aceasta trece printr-o „epurare”, cu doar câteva ore înainte de a-l primi la Casa Albă pe omologul său Lee Jae-myung, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.

„CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN COREEA DE SUD? Pare a fi o epurare sau o revoluţie. Nu putem face afaceri în această ţară în astfel de condiţii”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social, fără a oferi explicaţii suplimentare.

Comentariul survine în contextul în care noul lider sud-coreean, venit la putere în iunie după înlăturarea conservatorului Yoon Suk Yeol, se află la Washington pentru discuţii privind cooperarea economică şi strategia faţă de Coreea de Nord.

Criza politică de la Seul, la care ar fi făcut aluzie Trump, a culminat la finalul anului 2024, când fostul preşedinte Yoon a încercat să impună legea marţială şi să trimită soldaţi în parlament. Yoon şi soţia sa sunt în prezent reţinuţi, iar procurorii au emis duminică un mandat de arestare pentru fostul premier Han Duck-soo, conform sursei citate.

Întâlnirea dintre Trump şi Lee Jae-myung urmează să abordeze inclusiv chestiuni legate de alianţa militară americano-sud-coreeană, în condiţiile în care SUA au staţionaţi circa 28.500 de militari în Coreea de Sud, prezenţă adesea criticată de liderul de la Washington.

