Trump afirmă că vrea o acţiune militară decisivă în Iran

Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor săi de securitate naţională că îşi doreşte o acţiune rapidă şi decisivă, în cazul unei intervenţii militare în Iran, potrivit news.ro.

Surse din administraţia americană susţin că Trump nu vrea să implice SUA într-un război de lungă durată, însă consilierii săi nu i-au putut garanta că un atac militar ar duce la prăbuşirea rapidă a regimului de la Teheran. În plus, există îngrijorări cu privire la capacitatea Statelor Unite de a-şi proteja forţele şi aliaţii din regiune, mai noteaza news.ro.

Casa Albă ar putea lua în calcul o intervenţie militară limitată, cel puţin într-o primă etapă. Situaţia este în continuă evoluţie, iar până miercuri nu fusese luată nicio decizie.

Aflat într-o vizită la Detroit,Donald Trump le-a transmis protestatarilor iranieni că „ajutorul este pe drum” şi a descris situaţia din Iran drept „fragilă”. Ulterior, în Biroul Oval, preşedintele a declarat că a primit informaţii potrivit cărora autorităţile iraniene ar fi încetat reprimarea protestelor şi ar fi suspendat execuţiile, precizează news.ro.

Departamentul Apărării a revizuit opţiunile militare pentru a le adapta obiectivelor stabilite de preşedinte. Oficialii americani analizează şi posibilele reacţii ale Teheranului.

Ca măsură de precauţie, sute de militari americani au fost relocaţi din baza aeriană AI-Udeid din Qatar către zone considerate mai sigure. Deşi SUA nu au mobilizat trupe pentru o operaţiune militară de amploare, dispun în regiune de capacităţi aeriene şi navale suficiente pentru a lansa eventuale lovituri limitate şi ţintite, mai scrie news.ro.