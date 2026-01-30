Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care vând petrol Cubei

Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care indică faptul că Statele Unite "ar putea" impune taxe vamale de o valoare neprecizată ţărilor care vând petrol Cubei, notează AFP.

"O taxă vamală suplimentară +ad valorem+ (bazată pe valoarea estimată) ar putea fi impusă asupra importurilor de bunuri produse de o ţară care vinde direct sau indirect sau care furnizează petrol Cubei", conform textului ordinului, publicat de Casa Albă.

Această decizie, menită să crească şi mai mult presiunea asupra insulei comuniste, se bazează pe declararea unei "stări de urgenţă" legate de "ameninţarea excepţională" pe care Cuba o reprezintă pentru securitatea naţională a Statelor Unite, conform ordinului, conform sursei.