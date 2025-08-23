Trump îl nominalizează pe unul dintre principalii săi consilieri în funcţia de ambasador în India

Preşedintele american Donald Trump l-a nominalizat vineri pe unul dintre principalii săi consilieri, Sergio Gor, în funcţia de ambasador în India, în contextul disputei privind tarifele vamale şi al relaţiilor delicate dintre cele două ţări, informează AFP şi Reuters.

Sergio Gor, în vârstă de 38 de ani, este în prezent directorul de personal al Casei Albe şi unul dintre cei mai apropiaţi - dar discreţi - consilieri ai lui Donald Trump, însă nu are experienţă în politica internaţională.

"Pentru cea mai populată regiune din lume, este important să am pe cineva în care am încredere deplină pentru a-mi duce la îndeplinire agenda şi a ne ajuta să REDĂM MĂREŢIA AMERICII", a scris Trump pe platforma sa Truth Social, conform surselor citate.

Trump a declarat că Gor va rămâne în funcţia actuală până când va fi confirmat pentru postul din India de către Senatul SUA.

"Sergio va fi un ambasador extraordinar", a adăugat el.

Într-o postare pe X, Gor i-a mulţumit lui Trump pentru nominalizare şi a spus că ar fi "onoarea vieţii" sale să reprezinte Statele Unite în noul rol.

Sergio Gor va fi, de asemenea, trimis prezidenţial special al SUA pentru Asia de Sud şi Centrală.

Secretarul de Stat Marco Rubio s-a grăbit să-l susţină pe Sergio Gor pe platforma de socializare X, spunând că acesta va fi "un excelent reprezentant al Statelor Unite într-una dintre cele mai importante relaţii ale naţiunii noastre din lume".

Această numire vine după o intensificare a tensiunilor cu India, pe care Statele Unite o consideră un partener important încă din anii 1990.

Însă, recent, Donald Trump a decis să majoreze tarifele la produsele indiene, în încercarea de a face presiuni asupra ţării pentru a reduce achiziţiile de energie din Rusia.

Într-un interviu acordat CNBC, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că petrolul rusesc reprezintă în prezent 42% din totalul achiziţiilor de petrol ale Indiei, faţă de sub 1% înainte de război, în timp ce China, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, şi-a mărit cota de la 13% la 16%.

India abordează viitoarea sa relaţie comercială cu Statele Unite cu o "minte foarte deschisă", a declarat vineri ministrul comerţului din India, Piyush Goyal, subliniind natura semnificativă şi importantă a relaţiei pentru ambele ţări.

Anunţul lui Trump despre nominalizarea lui Gor a venit la scurt timp după anularea bruscă a unei vizite planificate a negociatorilor comerciali americani la New Delhi, în perioada 25-29 august.