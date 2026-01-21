Trump: "Nu vom folosi forţa pentru a lua Groenlanda"

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat astăzi, la Davos, că nu va "folosi forţa" pentru a prelua controlul asupra Groenlandei.

„Nu vom obţine nimic decât dacă aş folosi o putere şi o forţă excesive, caz în care am fi de neoprit. Nu voi folosi forţa”, a spus Trump într-un comentariu în care a părut să excludă pentru prima oară folosirea forţei pentru a obţine Groenlanda.

În ciuda faptului că Trump a afirnat că nu va folosi folosi forţa pentru a obţine Groenlanda, dar a continuat să lanseze atac după atac la adresa Danemarcei şi a Alianţei Nord-Atlantice.

„Din partea NATO nu am obţinut nimic, deşi noi plătim pentru NATO”. 100%, spune Trump. „Cerem doar să primim Groenlanda”, a continuat el.

Donald Trump spune că SUA au nevoie de „actele de proprietate” asupra Groenlandei şi că nimeni nu o va apăra în baza unui acord de concesionare.

Preşedintele SUA a mai susţinut că „nu există niciun semn” al Danemarcei în Groenlanda şi că Danemarca cheltuieşte mai puţini bani pentru protecţia insulei decât a promis.

„Doar Statele Unite pot proteja această uriaşă întindere de pământ, această uriaşă bucată de gheaţă, o pot dezvolta şi îmbunătăţi”, a susţinut el.