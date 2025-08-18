Trump se autoproclamă „pacificatorul şef” înaintea negocierilor cu Ucraina

Preşedintele american Donald Trump şi-a lăudat din nou meritele în materie de pace, chiar înaintea negocierilor cu Ucraina, programate pentru astăzi, transmite Sky News, de la care transmitem cele ce urmează.

„Ştiu exact ce fac”, a declarat Trump, care insistă că a rezolvat „şase războaie în şase luni, unul dintre ele fiind o posibilă catastrofă nucleară”. În viziunea sa, eforturile sale diplomatice sunt trecute sub tăcere de presă: „Şi totuşi trebuie să citesc şi să ascult Wall Street Journal şi mulţi alţii care nu au habar despre nimic şi îmi spun tot ce fac greşit în ceea ce priveşte haosul din Rusia/Ucraina”.

Liderul de la Casa Albă s-a autointitulat în repetate rânduri „pacificatorul şef” al lumii şi a găsit din nou un vinovat pentru războiul din Ucraina: Joe Biden, „în ciuda faptului că Rusia lui Vladimir Putin este agresorul”, după cum observă comentatorii.