Trump şi Zelenski, întâlnire relaxată la Casa Albă, după scandalul din februarie

A.B.
Internaţional / 18 august, 21:28

Trump şi Zelenski, întâlnire relaxată la Casa Albă, după scandalul din februarie

Donald Trump şi Volodimir Zelenski au bifat luni o întrevedere cu o atmosferă vizibil mai destinsă decât cea din februarie, când discuţiile din Biroul Oval s-au transformat într-un veritabil scandal, relatează CNN.

De această dată, preşedintele Ucrainei a venit pregătit pentru a evita orice nou derapaj: i-a înmânat lui Trump o scrisoare din partea soţiei sale, a elogiat mesajul Melaniei Trump către Vladimir Putin privind copiii afectaţi de război şi a rostit de patru ori „mulţumesc” în primele zece secunde ale declaraţiilor sale - un contrast faţă de tonul acuzator de la vizita precedentă.

Şi ţinuta a contat: Zelenski a renunţat la tradiţionalul hanorac militar şi a optat pentru un costum clasic, detaliu care a stârnit un moment de voie bună, după ce, în februarie, Trump ironizase apariţia lui în uniformă.

Din partea americană, vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff au asistat tăcuţi la întrevedere, fără să reia atacurile care tensionaseră vizita anterioară.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 21:47)

    Pe Zelenski nu l intereseaza nici

    - cati ucrainieni mor 

    - "pierderi" teritoriale 

    ci doar sa impiedica pacea cu orice pret,  

    ca dupa abrogarea legii martiale care il mai tine in viata va fi judecat imediat pentru: 

    - inalta tradare (vinderea tarii) 

    - genocid impotriva prpriului popor pe care l a dat liber la omorat vanzandu l cu tot cu tara

    - furt de zeci/sute de miliarde din ajutoarele pentru țară 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 22:12)

      Nu mai bine incepi sa socotesti crimele, jafurile si coruptia tatucului tau putler?

