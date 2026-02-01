Trump spune că SUA ar putea ajunge la un acord cu Cuba

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite ar putea „ajunge la un acord” în privinţa Cubei, relatează news.ro.

Declaraţiile vin în contextul în care liderul de la Casa Albă a ameninţat că va impune taxe vamale oricărei ţări care furnizează petrol Cubei, potrivit news.ro.

Donald Trump a făcut din nou apel ca autorităţile de la Havana să negocieze cu Statele Unite, conform news.ro.

„Nu trebuie să se ajungă la o criză umanitară”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, a transmis news.ro.

„Cred că vor veni cu siguranţă la noi şi vor dori să încheie un acord. Este o situaţie foarte proastă pentru Cuba. Nu au bani. Nu au petrol. Trăiau din banii şi petrolul Venezuelei, dar de acum nu vor mai primi nimic”, a afirmat preşedintele american, citat de news.ro.

Venezuela era până acum principalul furnizor de petrol al Cubei, însă, după reţinerea preşedintelui Nicolas Maduro de către forţele speciale americane, la 3 ianuarie, şi înlocuirea acestuia cu vicepreşedinta Delcy Rodriguez, Caracas îşi vinde petrolul Statelor Unite, potrivit news.ro.